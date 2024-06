Super Eroi Acrobatici all’Ospedale San Paolo

Un saluto “in quota” per i bimbi di Pediatria e non solo

(MI-lorenteggio.com) Milano, 27 giugo 2024. Sabato 29 giugno p.v. alle h 11:00 Wonder Woman, accompagnata da Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk ed i loro super amici scenderanno dai tetti dell’Ospedale San Paolo per portare un saluto “in quota” a sorpresa, bussando alle finestre delle camere dei piccoli ricoverati in Pediatria ma anche ai pazienti di Oncologia, Medicina, Psichiatria, Ortopedia, ecc. per incoraggiarli e augurare loro una pronta guarigione.

