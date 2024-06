Visto O1 USA: il tuo passaporto per una carriera eccezionale in America

Milano, 26 giugno 2024 – Il visto O1 per gli Stati Uniti è un visto rivolto a persone con abilità considerate straordinarie nel campo dell’arte, nel settore cinematografico, nellle scienze e nei settori sportivi o manageriali. Questa tipologia di visto ha notevoli vantaggi in quanto, a differenza di altri, non c’è un numero limitato di visti concessi durante l’anno e se il richiedente dimostra le sue abilità eccezionali con questo visto è possibile richiedere poi la green card.

Per fare la richiesta senza commettere errori si consiglia di richiedere un visto O1 per gli Stati Uniti su ExportUSA.

Requisiti per ottenere il visto O1: chi può fare domanda?

Il visto O1 è destinato a persone con abilità straordinarie in vari campi come scienze, arti, istruzione, affari e atletica. I criteri di eleggibilità variano leggermente in base alla categoria, ma tutti richiedono il riconoscimento di successi eccezionali.

Scienze, Istruzione, Affari e Atletica (O-1A) : il candidato deve dimostrare di essere tra i migliori del suo campo con premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Pubblicazioni su riviste professionali, carta stampata di alto livello o articoli accademici su giornali professionali. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di aver dato nel proprio campo dei contributi originali e di grande valore;

: il candidato deve dimostrare di essere tra i migliori del suo campo con premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Pubblicazioni su riviste professionali, carta stampata di alto livello o articoli accademici su giornali professionali. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di aver dato nel proprio campo dei contributi originali e di grande valore; Arti (O-1B): per i richiedenti del campo artistico è importante dimostrare che abbiamo partecipato a produzioni o evendi di successo, aver ricevuto delle recensioni critiche positive dalla stampa, aver dato un contributo significativo nel settore artistico e aver ricevuto premi e riconoscimenti di valore.

Documentazione necessaria: cosa preparare per la tua domanda?

Per la domanda di visto O1, è necessario preparare una serie di documenti che dimostrano le proprie abilità straordinarie e il proprio riconoscimento nel campo. Ecco una lista dettagliata:

Moduli USCIS : Compilare il modulo I-129 (Petition for a Nonimmigrant Worker).

: Compilare il modulo I-129 (Petition for a Nonimmigrant Worker). Contratto di lavoro : Una copia del contratto con il datore di lavoro negli Stati Uniti.

: Una copia del contratto con il datore di lavoro negli Stati Uniti. Itinerario di lavoro : Dettagli sugli impegni lavorativi e progetti previsti.

: Dettagli sugli impegni lavorativi e progetti previsti. Lettera di raccomandazione : Lettere da esperti del settore che attestano la tua abilità straordinaria.

: Lettere da esperti del settore che attestano la tua abilità straordinaria. Prove di riconoscimento : Documenti che dimostrano premi, appartenenze a associazioni prestigiose, pubblicazioni, ruoli giudicanti, contributi significativi e articoli pubblicati.

: Documenti che dimostrano premi, appartenenze a associazioni prestigiose, pubblicazioni, ruoli giudicanti, contributi significativi e articoli pubblicati. Materiale di supporto : Recensioni, articoli di giornale, pubblicità di eventi e altri documenti che supportano la tua candidatura.

: Recensioni, articoli di giornale, pubblicità di eventi e altri documenti che supportano la tua candidatura. Fotocopia del passaporto : Valido per l’intero periodo di permanenza negli Stati Uniti.

: Valido per l’intero periodo di permanenza negli Stati Uniti. Fotografie: Secondo le specifiche richieste.

Procedura di richiesta: passo dopo passo verso il tuo sogno americano

La procedura parte dalla compilazione del modulo I-129 inserendo tutte le informazioni richieste, ovvero dati personali, informazioni sul datore di lavoro in America, informazioni sull’impiego, qualifiche e prove delle abilità straordinarie.

In seguito, è necessario raccogliere tutta la documentazione necessaria inviando il tutto all’USCIS. Il terzo passo è il pagamento delle tasse, tra cui quella per l’elaborazione del modulo I-129 che attualmente è di circa 460$, le possibilie varie spese legali e le spese per la traduzione certificata dei documenti richiesti.

Dopo aver ricevuto conferma dall’ufficio USCIS competente è necessario prenotare un colloquio presso il consolato o l’ambasciata degli USA. In questo colloquio è essenziale portare con sé tutti i documenti compresa una copia del modulo I-129 approvato e rispondere alle domande del funzionario in modo chiaro e veritiero.

Tempi di attesa e costi: quanto tempo ci vuole e quanto costa?

Il processo di richiesta per il visto O1 richiede generalmente dai 2 ai 3 mesi per l’elaborazione standard. Tuttavia, i tempi possono variare a seconda del carico di lavoro dell’USCIS e della completezza della tua documentazione.

Per chi ha bisogno di accelerare il processo, l’USCIS offre un servizio di “premium processing” che garantisce una decisione entro 15 giorni lavorativi a un costo aggiuntivo di $2,500. Questo può essere particolarmente utile se hai scadenze lavorative imminenti o opportunità che richiedono una rapida approvazione del visto.

Consigli utili per aumentare le tue possibilità di successo

Per aumentare le tue possibilità di successo nella richiesta del visto O1, è fondamentale preparare una documentazione completa. Inizia raccogliendo tutte le prove che attestano le tue abilità straordinarie e il riconoscimento nel tuo campo. Lettere di raccomandazione da esperti rispettati e noti nel settore sono cruciali: assicurati che queste lettere siano specifiche e dettagliate, evidenziando i tuoi contributi significativi e il tuo impatto nel campo.

Assicurati che il tuo dossier sia ben organizzato e facile da seguire per l’esaminatore. Ogni documento deve essere chiaro e pertinente, senza informazioni superflue che potrebbero distrarre dall’essenza della tua richiesta. Presentare un caso convincente è essenziale: una dichiarazione personale dettagliata che spieghi chiaramente perché sei tra i migliori nel tuo campo può fare la differenza.

Lavorare con un avvocato specializzato in immigrazione può aumentare significativamente le tue possibilità di successo. Un avvocato esperto può aiutarti a evitare errori comuni, rispondere a richieste di ulteriori informazioni dall’USCIS e fornire consigli strategici su come presentare il tuo caso nel modo più efficace.

Infine, tieni aggiornata la tua documentazione. Se il processo di richiesta si prolunga, aggiungi eventuali nuovi riconoscimenti, premi o contributi significativi. Questo dimostrerà che continui a eccellere nel tuo campo, aumentando ulteriormente la forza della tua petizione.

L. M.