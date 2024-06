WIZZ AIR PUNTA FORTE SU MILANO E INAUGURA SEI NUOVE ROTTE A MALPENSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2024 – Wizz Air – la compagnia aerea più sostenibile a livello globale – annuncia oggi sei nuove rotte internazionali presso l’aeroporto di Milano Malpensa, confermando il suo impegno nel potenziare la sua presenza strategica nel principale scalo meneghino e in Italia.

Le nuove rotte collegheranno Milano a Valencia, Malaga, Varsavia, Larnaca, Rzeszów e Danzica.

Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320. Con queste aggiunte, in totale Wizz Air offre ora oltre 50 rotte da Milano verso le destinazioni europee e oltre.

Con l’introduzione di queste nuove rotte, da settembre 2024 Wizz Air offrirà ai passeggeri di Milano oltre 10.000 posti settimanali in più tra andata e ritorno. In totale, Wizz Air porta sul mercato quasi 600.000 posti all’anno a tariffe accessibili. La compagnia mira a offrire ai passeggeri ancora più opzioni per esplorare le migliori destinazioni in Europa, consolidando la sua posizione come una delle scelte preferite per i viaggi convenienti.

Inoltre, da settembre 2024 Wizz Air aumenterà le frequenze settimanali su 5 rotte esistenti da Milano verso Sharm El-Sheikh, Barcellona, Madrid, Suceava e Chisinau.

LE NUOVE ROTTE:

Valencia: conosciuta per il suo clima mediterraneo e le spiagge incantevoli, Valencia è una destinazione perfetta per chi cerca relax e cultura. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. I voli partiranno dal 29 ottobre.

Malaga: situata sulla Costa del Sol, Malaga è celebre per il suo patrimonio storico, le spiagge affascinanti e la vivace vita notturna. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. I voli partiranno dal 10 settembre.

Varsavia: capitale della Polonia, Varsavia è una città ricca di storia, con un’architettura affascinante e una vivace scena culturale. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. I voli partiranno dal 9 settembre.

Larnaca: importante città costiera di Cipro, Larnaca offre mare cristallino, siti archeologici antichi e una vibrante vita notturna. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno dal 9 settembre.

Rzeszów: situata nel sud-est della Polonia, Rzeszów è una città dinamica con un’atmosfera accogliente e una ricca offerta culturale. Prenotazioni attive da oggi, viaggi previsti il martedì e il sabato. I voli partiranno dal 10 settembre.

Danzica: importante città portuale e turistica sulla costa del Mar Baltico, Danzica è famosa per la sua architettura storica e il suo ambiente vivace. Il nuovo volo dalla città polacca a Malpensa è previsto il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. I voli partiranno dal 1° ottobre.

“Queste nuove rotte da Milano sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani“, ha dichiarato Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air. “Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Milano con alcune delle destinazioni più popolari in Europa. Questi nuovi collegamenti offriranno ai viaggiatori la possibilità di scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili”.

I voli verso le nuove destinazioni da Malpensa sono già prenotabili sul sito ufficiale di Wizz Air [www.wizzair.com] e tramite l’app mobile della compagnia.

LE NUOVE ROTTE WIZZ AIR

ROTTA FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA PRIMO VOLO MILANO MALPENSA – VARSAVIA Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica 24,99 € 9 settembre 2024 MILANO MALPENSA – LARNACA Lunedì, Mercoledì, Venerdì 29,99 € 9 settembre 2024 MILANO MALPENSA – MALAGA Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica 24,99 € 10 settembre 2024 MILANO MALPENSA – RZESZÓW Martedì e Sabato 24,99 € 10 settembre 2024 MILANO MALPENSA – DANZICA Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica 24,99 € 1 ottobre 2024 MILANO MALPENSA – VALENCIA Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica 24,99 € 29 ottobre 2024

LE NUOVE FREQUENZE SULLE ROTTE WIZZ AIR