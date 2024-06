Al Milano Pride con bandiera NATO ricordando la persecuzione dei gay africani

(MI-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2024. Dato che nessun’altra forza politica lo farà sarà la Associazione Atlantica a portare al Milano Pride di sabato la bandiera dell’Occidente che combatte le leggi omofobe di Putin e quella dei gay africani perseguitati la cui mostra, organizzata dai cattolici LBGT del Guado con cui sfileremo. Accompagneremo proprio la delegazione del Guado e Alessandro De Chirico di Forza Italia, unico consigliere che ha segnalato in consiglio comunale a Milano lo scempio fatto alla mostra. Sarà presente il Segretario Gianni Rubagotti per chiedere che tutto il corteo condanni la persecuzione delle minoranze LGBT da parte della Russia di Putin e della Palestina di Hamas (e Abu Mazen) senza nascondersi in fumose prese di posizione per la pace che ricordano tanto la volontà di regalare la pace eterna a ucraini e israeliani.

“Ad alcuni fa ridere una piccola associazione come la nostra che fa qualcosa di apparentemente folcloristico come portare bandiere a cortei” ha dichiarato Rubagotti “Si smette di ridere quando si vede come le forze che si dichiarano pro Ucraina si rifiutano di farlo, compresa la grande associazione Ponte Atlantico che è numerosa nei suoi eventi e sparisce il 25 aprile e al Pride senza rispondere alle nostre domande sul suo spazio facebook. Insomma un coraggio “analogo” a quello dei militari ucraini e israeliani dalla cui parte dichiara orgogliosamente di stare. Quanto a me spero di non essere aggredito come lo scorso anno.” E’ prevista la partecipazione ad altri Pride, come quello di Cremona a cui parteciperà Francesco Monelli, se gli sarà consentito.

L’Associazione Atlantica si batte per la difesa e la promozione della storia e dei valori della NATO e dell’Occidente in Italia.