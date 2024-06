Buccinasco – Senso unico e limite di velocità di 30 km/h. Cambia la viabilità in via Gobetti, via Grandi e via Scarlatti

Da lunedì 8 luglio in via sperimentale le tre strade, oggi percorribili a doppio senso, diventeranno a senso unico per armonizzare le esigenze del transito dei veicoli e quelle della sosta

(MI-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 giugno 2024 – ATTENZIONE! Da lunedì 8 luglio cambia la viabilità nelle vie Gobetti e Grandi che diventeranno entrambe a senso unico con il limite di velocità di 30 km/h.

Stesso provvedimento anche per via Domenico Scarlatti.

L’obiettivo è migliorare la circolazione stradale, rendendola più sicura, e armonizzare le

esigenze del transito dei veicoli e quelle della sosta.

“Rispondiamo così a esigenze espresse degli stessi cittadini – dichiara il sindaco Rino

Pruiti – e valutate con attenzione dalla Polizia locale. In particolare in via Gobetti e via

Grandi negli anni anni si è creata una situazione di sosta disordinata e spesso risulta

difficoltoso il transito contemporaneo in entrambi i sensi di marcia. Visto che sono

parallele tra loro e realizzano un collegamento simile tra via Emilia e via don Minzoni,

diventeranno entrambe percorribili a senso unico (via Gobetti da via Emilia a via Don

Minzoni e via Grandi da via Don Minzoni e via Emilia)”.

“Provvedimento simile – aggiunge il sindaco – anche al quartiere dei Musicisti in via

Scarlatti che diventa percorribile nell’unica direzione da via Salieri a via Romagna. In

tutti i casi viene introdotto il limite di velocità di 30 km/h, per una maggiore sicurezza

dei residenti e dei pedoni. Prestiamo tutti la massima attenzione: ci sarà una sosta più

ordinata e le strade saranno percorribili in modo più agevole, occorre rispettare la

segnaletica e soprattutto guidare con prudenza rispettando il limite di velocità,

evitiamo le corse in auto, tuteliamo la sicurezza di tutti”.

Ecco cosa istituiscono a partire da lunedì 8 luglio le Ordinanze n. 58 del 24 giugno e n.

61 del 27 giugno:

VIA GRANDI

° senso unico di circolazione con direzione da via Don Minzoni verso via Emilia



° stalli di sosta lungo il lato civici dispari, nei tratti compresi tra il civico 1 e il civico

7 e l’intersezione con via Emilia

° stallo di sosta riservato agli invalidi in prossimità del civico 5 (lato civici dispari) e

in prossimità del civico 16 (lato civici pari)

° limite massimo di velocità di 30 km/h

° fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Emilia

° direzione obbligatoria dritto lungo via Emilia in prossimità dell’intersezione con

via Grandi in entrambe le direzioni

VIA GOBETTI

° senso unico di circolazione con direzione da via Emilia verso via Don Minzoni

° stalli di sosta lungo il lato civici dispari nei tratti compresi tra il civico 21 e il

civico 9 e tra il civico 5 e il civico 1 e l’intersezione con via Don Minzoni

° stallo di sosta riservato agli invalidi in prossimità del civico 5 (lato civici dispari)

° carico scarico in prossimità del civico 19 (lato civici dispari)

° limite massimo di velocità di 30 km/h

° fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Don

Minzoni

° direzione obbligatoria dritto lungo la via Don Minzoni in prossimità

dell’intersezione con via Gobetti in entrambe le direzioni

VIA SCARLATTI

° senso unico di circolazione con direzione da via Salieri verso via Romagna

° limite massimo di velocità di 30 km/h

° fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via

Romagna

° direzione obbligatoria dritto lungo la via Romagna in prossimità

dell’intersezione con via Scarlatti in entrambe le direzioni

° direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Stradivari,

nell’immissione con via Scarlatti ° direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Solferino

nell’immissione con via Scarlatti

La sperimentazione avrà durata sino al 31 ottobre 2024 e, decorso tale termine,

diventerà definitiva, se non si riscontreranno esigenze differenti.