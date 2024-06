Evento “Le notti Nerazzurre” – Abbiategrasso

(MI-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 giugno 2024. Con la presente vogliamo portare alla Vostra attenzione l’evento “Le Notti Nerazzurre” organizzato in occasione del XXXV° anno di fondazione del nostro Inter Club e in concomitanza con il successo della seconda stella, nei giorni Sabato 6 luglio e Domenica 7 luglio con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso nella stupenda cornice del parco di Villa Sanchioli in Abbiategrasso.

Di seguito trovate tutte le attività che saranno programmate:

Sia Sabato che Domenica dalle ore 15:30 attività per i bambini con gonfiabili e trucca bimbi, street food in collaborazione con Hello Eventi, dj set con la nostra radio partner, Radio City Bar Abbiategrasso, stand dei nostri sostenitori e bancarella con merchandising ufficiale di F.C. Internazionale Milano 1908 e iniziativa benefica a favore di Hospice Abbiategrasso;

Nella serata di sabato 6 Luglio musica dal vivo con: “Ligashow” rinomata cover band del Liga nazionale e a seguire DJ set RCB

Dalle ore 18:00 di domenica 7 Luglio, interverranno personaggi radiofonici, televisivi, giornalisti legati al mondo Inter e una vecchia gloria di F.C. Internazionale Milano 1908;

La serata della domenica sarà conclusa con uno spettacolo del comico di Zelig e Colorado: Stefano Chiodarorli e a seguire DJ set RCB

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO A INGRESSO LIBERO

INTER CLUB ABBIATEGRASSO NERAZZURRA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO