PRIDE MILANO ’24 IL M5S PRESENTE, PIZZIGHINI (M5s): «Noi sfiliamo con chi chiede diritti, chi ha paura si nasconde»

(MI-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2024. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia sarà presente alla manifestazione “PRIDE MILANO ‘24”, in programma sabato 29 giugno, con un proprio carro. L’appuntamento è fissato dalle ore 14.00 presso via Vittor Pisani, angolo via Cappellini. Insieme ai numerosi attivisti e rappresentanti locali del Movimento Cinque Stelle, saranno presenti i Consiglieri regionali: Nicola Di Marco e Paola Pizzighini.

Pizzighini (M5s): «Essere oggi al Pride significa una sola cosa: essere un tutt’uno con un popolo che qui in Lombardia, ma direi in tutto il nostro Paese, si vede ogni giorno usurpare diritti e libertà. Non essere presenti come istituzione regionale, significa schierarsi dalla parte sbagliata della storia. Chi ha ragione oggi sfila al Pride, chi ha paura rimane nascosto dietro una spaventosa, oscurantista ideologia politica».