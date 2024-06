PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL NEO ELETTO SINDACO GRAZIANO MUSELLA

Nominata la nuova giunta sulla base del principio di rotazione: “è nostro compito sostenere la crescita di una nuova classe dirigente”

(MI-lorenteggio.com) ASSAGO, 28 giugno 2024 – Si è tenuto ieri sera il primo consiglio comunale della nuova legislatura guidata dal Sindaco Graziano Musella. Dopo il giuramento e il discorso alla cittadinanza, il primo cittadino ha comunicato la composizione della giunta.

Dopo i risultati delle urne, la nuova squadra di governo fonderà l’esperienza degli amministratori più esperti con l’entusiasmo e le competenze dei più giovani, che avranno così un valido sostegno sul campo nel muovere i primi passi amministrativi.

“E’ nostro compito, come consiglieri anziani, creare le condizioni e le opportunità per un ricambio generazionale all’interno delle istituzioni, contribuendo a costruire una nuova classe dirigente che col proprio impegno, avendo il supporto dell’esperienza di chi li ha preceduti, possa essere formata e preparata per poter continuare, anche in futuro, a dare forza e contenuti alla nostra grande visione di Assago. – ha detto il Sindaco Graziano Musella – Per i prossimi 5 anni, abbiamo concordato un metodo di rotazione degli assessori che permetta a ciascuno, e soprattutto ai nuovi eletti di apprendere quelle conoscenze amministrative che serviranno loro nello svolgimento delle loro funzioni”.

La nuova giunta:

Ass. Enrica Palma, Vicesindaco con delega a:

– cultura/biblioteca

– politiche per la terza età

– politiche giovanili

– manifestazioni comunali

Ass. Lara Carano con delega a:

– servizi sociali

– gemellaggio

– politiche per la cura e la protezione degli animali

– ambiente e decoro urbano

Ass. Mario Burgazzi con delega a:

– urbanistica

– sviluppo sostenibile

– attività produttive

Ass. Giuseppe Di Noia con delega a:

– pubblica istruzione

– scuola

– nido

– centri estivi

– rapporti con enti istituzionali e parrocchiali

– marketing territoriale

Ulteriori deleghe saranno assegnate, nei prossimi giorni, ai consiglieri delegati.

Nel corso della seduta è stato eletto anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Romano.