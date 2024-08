Buccinasco. Lettere anonime e mail diffamatorie, la macchina del fango colpisce il sindaco Rino Pruiti

Il primo cittadino Rino Pruiti oggi ha sporto querela dopo la diffusione anonima di una mail e foto artefatte che offendono la sua persona. Tre mesi fa recapitate anche lettere anonime



(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (27 agosto 2024) – Fatti gravissimi, attacchi personali al sindaco, al suo ruolo, alla sua moralità. Oggi il primo cittadino di Buccinasco Rino Pruiti ha sporto querela, in seguito alla diffusione di una mail con foto artefatte e contenuti che

offendono la sua persona. Una mail inviata da un indirizzo di posta elettronica cifrata,

anonimo, ad associazioni, consiglieri comunali, assessori, cittadini.

Già mesi fa sono state inviate alcune lettere anonime, una indirizzata alla vicesindaca

Rosa Palone, che subito ha presentato un esposto alla Polizia locale di Buccinasco.

Anche in quei casi si infangava il sindaco come uomo, moralizzando sulla sua vita

privata.

“Da sette anni – dichiara Rino Pruiti – ho l’onore di servire Buccinasco come sindaco.

Oltre alle numerose soddisfazioni, ho dovuto affrontare anche tanto odio e calunnie.

Mi hanno accusato di avere interessi illegittimi, non conto le volte in cui i manifesti

sono stati imbrattati o strappati, sono stato indagato per denunce penali anonime che,

ovviamente, non hanno trovato riscontro nelle indagini. La mafia stessa mi ha

minacciato e ho sempre considerato l’odio proveniente da quel mondo come una

medaglia da appuntare nel petto. Ora però si è superato ogni limite, con lettere

anonime e mail che infangano la mia persona. Non resterò in silenzio di fronte ai

vigliacchi che cercano di danneggiare la mia reputazione”.

“Non mi intimidite!”, conclude il sindaco: “Non permetterò a chi usa questi mezzi

degni della peggior retorica mafiosa (e oggi alla portata di tutti grazie all’intelligenza

artificiale) di fermare il mio impegno per Buccinasco. Confido nel lavoro investigativo

delle forze dell’ordine per individuare i responsabili di questa macchina del fango

azionata da mesi. Ma lo ripeto, non mi intimidite”.

Redazione