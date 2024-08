Como, tre 18enni americani nuotavano con difficoltà nel primo bacino del lago: la Polizia di Stato li trae a bordo, li porta al sicuro e poi li sanziona

(mi-lorenteggio.com) Como, 27 agosto 2024 – La Polizia di Stato, nello specifico la Sezione Acque Interne in seno all’U.P.G.S.P., nella mattina di sabato, dopo aver espletato il servizio di sicurezza nel contesto della manifestazione “Lake Como GP Championship” gara di motonautica che si è svolta nello specchio di lago di fronte a Villa D’Este a Cernobbio, nel consueto monitoraggio delle aree di balneazione, ha notato tre individui nuotare pericolosamente nelle acque del primo bacino, nonostante il transito di altri natanti.

I tre ragazzi in evidente difficoltà – riferiranno successivamente di essere scesi in acqua dalla zona del Tempio Voltiano con l’intenzione di voler arrivare al Porto Marina nei pressi dell’Hangar dell’Aeroclub – sono stati immediatamente soccorsi e fatti salire sull’imbarcazione della Polizia di Stato.

Sono quindi stati identificati per tre 18enni, cittadini residenti negli Stati Uniti d’America in vacanza a Como ed oltre ad essere stati redarguiti per la pericolosità e l’incoscienza della loro iniziativa, sono stati anche sanzionati per la loro condotta in violazione delle norme di sicurezza che regolano la navigazione.

Redazione