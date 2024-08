Esordio di Rovera in Texas nel Mondiale Endurance su Ferrari

Sesto round iridato per il pilota ufficiale del Cavallino, pronto alla sua prima volta a Austin nell’evento ribattezzato Lone Star Le Mans che affronterà al volante della 296 LMGT3 rosso-argento numero 55 di Vista AF Corse insieme ai compagni di equipaggio François Heriau e Simon Mann. Domenica 1° settembre la gara di durata (6 ore)scatta alle 20.00 italiane con diretta tv su Eurosport 1, app e web

Varese, 27 agosto 2024. A un mese e mezzo dalla 6 Ore di San Paolo, Alessio Rovera ritorna agli impegni nel Mondiale Endurance e al volante della Ferrari 296 LMGT3. Reduce dalla bella vittoria di domenica scorsa alla 4 Ore di Spa fra i prototipi LMP2 Pro-Am, dopo la pausa estiva il pilota ufficiale del Cavallino rientra in azione anche fra le auto GT per una nuova trasferta iridata oltreoceano: dopo il Brasile il 29enne driver varesino dà appuntamento al 30 agosto-1° settembre negli States per il sesto round stagionale, che si disputa sul circuito di Austin. Nell’occasione l’evento in programma sul tracciato texano è stato ribattezzato Lone Star Le Mans, gara che Rovera affronterà sulla 296 LMGT3 di Maranello, la numero 55 del team Vista AF Corse sulla quale si alternerà con i compagni di equipaggio François Heriau e Simon Mann. Come già accaduto a Interlagos, anche la tappa americana segnerà un’esordio assoluto per il 29enne pilota varesino della Ferrari, che non ha mai girato sui 5513 metri e tra le 20 curve di Austin, pista che andrà così ad aggiungersi al suo già ampio bagaglio di esperienze. Un’ulteriore sfida per Alessio, che insieme al gentleman driver francese e al pilota statunitense occupa al momento la top-5 nella classifica di campionato.

La tappa “a stelle e strisce” del FIA World Endurance Championship vanta 36 vetture iscritte (le GT sono la metà esatta, 18) e scatta venerdì 30 agosto con le prime due prove libere in programma alle 12.40 (19.40 ora italiana) e alle 17.10 (00.10). Sabato ulteriore FP alle 11.00 (18.00) e le qualifiche, in programma alle 15.00 (22.00). Sulla distanza di 6 ore di gara, domenica la Lone Star Le Mans prende il via alle 13.00 locali, le 20.00 in Italia, dove Eurosport 1 trasmetterà tutto in diretta integrale a partire dalle 19.30. Disponibili inoltre le dirette streaming su app di Eurosport, app di Discovery+ e su fiawec.tv.

Rovera dichiara in vista della sua prima sul circuito texano: “Vedrò per la prima volta Austin direttamente nel weekend di gara. Ho provato al simulatore e sembra davvero una pista molto bella da guidare. Al netto del BoP, la nostra vettura si comporterà bene nei curvoni ad alta velocità, ma farà molto caldo, un fattore che sottoporrà a parecchio stress le gomme, quindi sarà importante trovare il giusto equilibrio nella messa a punto che ci permetta di gestire al meglio gli pneumatici e contemporaneamente essere competitivi. Finora siamo sempre riusciti a trovare un ottimo setup, ma nel FIA WEC ci sono tanti avversari super agguerriti e per questo credo che non sarà un weekend semplice”.

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain