Iaquinta è da F.1 al via della Porsche Supercup a Monza

(mi-lorenteggio.com) Castrovillari (CS), 27 agosto 2024. Agosto è in chiusura e per Simone Iaquinta è tempo di ritornare agli impegni sportivi in pista e riprendere la stagione negli appuntamenti Porsche nel quale è protagonista con il team Prima Ghinzani. Sarà un settembre di elevato prestigio fra la presenza “spot” nella Porsche Supercup del prossimo weekend a Monza nel contesto del Gran Premio d’Italia e ben due appuntamenti della Carrera Cup Italia, a Imola nel fine settimana successivo e a Vallelunga il 20-22. Tre round ravvicinati al volante della Porsche 911 GT3 Cup della squadra lombarda che il pilota calabrese inaugura dunque in Supercup, l’ultra-competitivo monomarca internazionale che fa visita al rinnovato circuito brianzolo tra il glamour della Formula 1 e il fatto che si tratta proprio dell’ultimo round del 2024, decisivo per il titolo. Quest’anno nella serie europea Iaquinta ha partecipato soltanto all’appuntamento di Imola lo scorso maggio e si schiera a Monza senza assilli di classifica, tornando in azione sull’autodromo dove ha conquistato i suoi due titoli di campione della Porsche Carrera Cup Italia e anche il podio proprio in Supercup.

Sono precedenti di rilievo che alla vigilia lasciano pendere dalla parte dell’ottimismo tutte le motivazioni del driver di Castrovillari e di Prima Ghinzani, pronti a inaugurare il weekend venerdì 30 agosto con la sessione di prove libere in programma dalle 18.30 alle 19.15. Sabato mattina di nuovo tutti in pista per una fondamentale sessione di qualifiche a caccia di una pole position sempre particolarmente prestigiosa sul tracciato più veloce del campionato: l’appuntamento è dalle 10.55 alle 11.25. Sulla distanza di 30 minuti, la gara della Supercup va quindi in scena domenica con partenza alle 12.05. Libere, qualifiche e gara saranno tutte trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport F1 (Sky 207) e domenica la corsa sarà disponibile anche su Eurosport 2.

Simone Iaquinta: “La pausa estiva ci ha aiutato a rigenerarci e ora ci sono tutte le intenzioni, capacità e possibilità di ripartire da zero per iniziare nel miglior modo possibile la seconda metà di stagione. A Monza abbiamo svolto un test il 9 agosto con l’asfalto rinnovato, c’era tantissimo grip, è stato modificato qualche cordolo, ma in ogni caso questo weekend credo che troveremo una pista leggermente meno veloce. Il lavoro svolto con la squadra è stato positivo, abbiamo provato diverse soluzioni e siamo pronti nel caso dovessimo trovare condizioni diverse rispetto al test, come appunto ci attendiamo. Le aspettative sono alte perché a Monza abbiamo sempre fatto molto bene, ma nulla è mai scontato al volante. Speriamo che in qualifica tutto possa girare per il meglio e che la pista di casa che ci ha sempre favorito ci porti anche un po’ di fortuna”.

