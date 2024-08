Le proposte programmatiche di GolfImpresa recepite nel Programma di Ivan Rota, candidato alla Presidenza della Federazione Italiana Golf (FIG)

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 27 agosto 2024 – Il “Programma per il Golf Italiano” presentato da Ivan Rota ad inizio aprile si arricchisce di alcune idee approvate in occasione dell’assemblea di GolfImpresa tenutasi il 17-18 giugno scorso presso il GC Villa Paradiso.

Il costruttivo confronto tra il candidato alla Presidenza FIG Ivan Rota e Arturo Filippini (Presidente di GolfImpresa) si è tenuto martedì 27 agosto presso il Garda Golf San Vigilio, una giornata di approfondimento su temi concreti per chi ha deciso di investire nel mondo del golf, che ha trovato una sintesi programmatica su cui sviluppare il futuro del golf italiano.

Per la prima volta dopo ventidue anni Presidenti, maestri e atleti, avranno la possibilità di scegliere tra il mantenimento della dirigenza uscente e il cambiamento, rappresentato da un programma dettagliato frutto dell’ascolto di tutti i soggetti coinvolti nel settore.

Con questa unità di intenti per il bene del golf italiano, si consolida un rapporto ventennale che aveva visto Ivan Rota tra i fondatori e primo Presidente di GolfImpresa.

Il Programma definitivo sarà reso noto domenica 01 settembre.

Redazione