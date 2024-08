TERNO D’ISOLA, IL SINDACO: “CHIUSURA STRADE PER INDAGINI IN CORSO”

ANCORA IN CORSO LE INDAGINI PER L’OMICIDIO DI SHARON VERZENI

(mi-lorenteggio.com) Terno d’Isola, 27 agosto 2024 – “Si informa che, nei prossimi giorni, alcune strade sul territorio comunale saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto, anche senza previa comunicazione all’utenza stradale e ai residenti.

Le misure temporanee si renderanno necessarie per consentire alle Forze dell’Ordine di svolgere opportunamente le operazioni investigative in corso.

Il Comune, per mezzo degli agenti in forza alla Polizia Locale e del personale ausiliario, coadiuverà le attività al fine di minimizzare i possibili disagi.

Nell’augurio che la cittadinanza possa comprendere la natura straordinaria dei provvedimenti, l’Amministrazione comunale chiede cortesemente la collaborazione, la discrezione e il rispetto delle operazioni da parte di tutti” lo comunica il Sindaco,

Gianluca Sala.

