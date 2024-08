(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 27 agosto 2024 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.25, in via Torquato Tasso, nella frazione Velasca, nella azienda agricola “Il Sole”, un operaio di 67 anni è stato rinvenuto schiacciato da balla di fieno (peso indicato circa 800kg), non nota dinamica evento. Sul posto sono giunte un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e il personale ATS.

