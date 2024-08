Ceriano – Festa del paese, chiusura coi laser tra gli applausi

Due giorni di apprezzate iniziative nelle vie del centro



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 28 agosto 2024 – Si è concluso tra gli applausi per l’apprezzata novità del “laser show” il fine settimana dedicato alla Festa del paese. Per due giorni, sabato e domenica scorsa, il centro cittadino è tornato ad animarsi grazie alle iniziative di intrattenimento messe a punto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia San Vittore che ha curato la parte religiosa dell’evento, con il quale si è celebrato il 115esimo anniversario di dedicazione della chiesa parrocchiale.

La festa è iniziata sabato pomeriggio con un appuntamento dedicato ai bambini: lettura animata e laboratorio creativo della Biblioteca civica a cura di Jenni Villa nel parco del Giardinone.

Dalle 18 sono stati allestiti pista di mini-quad all’interno del Giardinone, mercatini di hobbistica e punti ristoro tra piazza Diaz e via Cadorna, prima dell’esibizione, dalle 21, del gruppo musicale “Luna punk”.

Domenica mattina la celebrazione della tradizionale S. Messa solenne che ha ricordato l’anniversario della dedicazione della chiesa, avvenuto nel 1909 ad opera del cardinale arcivescovo di Milano, oggi Beato Andrea Ferrari. Il banco della pesca di beneficenza davanti alla chiesa parrocchiale ha contribuito ad offrire occasioni di coinvolgimento per tutte le età.

Domenica sera si è svolta la tradizionale processione con la statua della Madonna per le vie del centro cittadino, alla quale ha preso parte anche il Sindaco Massimiliano Occa e che si è conclusa all’interno della chiesa parrocchiale.

Al termine della celebrazione religiosa, in piazza Diaz è andato in scena l’inedito spettacolo di luci laser, arricchito da sorprendenti effetti tridimensionali grazie a diffusori di vapore distribuiti lungo il perimetro della piazza. Uno spettacolo accompagnato da musica dai ritmi coinvolgenti che si è concluso con il tradizionale “Ciao” realizzato al termine dei giochi di luce e salutato dal lungo applauso del pubblico presente.

“È stato un fine settimana coinvolgente che ha visto una bella partecipazione di pubblico, anche tra i rientranti dalle ferie, per un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità” – commenta l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con generosità per la buona riuscita di questi due giorni di appuntamenti”.

La celebrazione per l’anniversario di consacrazione della Parrocchia si è poi conclusa con la S. Messa di lunedì 27/08 in occasione della quale il Sindaco Occa ha potuto incontrare e conoscere S.E. Mons. Luca Raimondi, vicario episcopale della zona pastorale IV e vescovo ausiliare di Milano.