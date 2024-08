Edilizia scolastica, al via a Lissone i lavori di efficientamento energetico alle scuole Tasso e Piermarini

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 28 agosto 2024 – La Giunta comunale di Lissone ha approvato il progetto esecutivo delle opere di efficientamento energetico, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio della scuola primaria “Tasso” e della scuola dell’infanzia “Piermarini”. Proseguono, dunque, i lavori sul territorio per rendere più sicuri gli Istituti scolastici a favore di alunni e personale.

“Dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione della centrale termica della scuola secondaria di 1° grado “E. Farè”, che prevedono la riqualificazione della centrale termica e quelli di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria “E. De Amicis”, finalizzati all’adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi – spiega il sindaco Laura Borella – ora proseguiamo con la manutenzione presso altri due istituti. L’obiettivo è garantire ambienti sicuri e confortevoli per i nostri studenti, continuando ad investire nell’edilizia scolastica”.

“La manutenzione straordinaria della centrale termica delle scuole Piermarini e Tasso – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Oscar Bonafè – si è resa necessaria in quanto nel corso dell’ultimo anno si sono irrimediabilmente danneggiate entrambe le caldaie. Procederemo, quindi, alla loro sostituzione e all’adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici secondo le normative vigenti, per un quadro economico totale di 190 mila euro. Investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità. Tutti questi interventi rappresentano, dunque, un passo fondamentale per garantire ai nostri ragazzi un ambiente di apprendimento sicuro a partire già dal nuovo anno scolastico”.