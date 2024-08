Il Presidente Mattarella a Parigi per l’apertura dei Giochi Paralimpici 2024

(mi-lorenteggio.com) Parigi, 28 agosto 2024 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si recherà a Parigi il 28 e 29 agosto, in occasione dell’apertura dei Giochi Paralimpici 2024.

Al suo arrivo, il Capo dello Stato raggiungerà Place de la Concorde per partecipare alla Cerimonia di Inaugurazione dei Giochi, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Giovedì 29 agosto, Mattarella si trasferirà al Villaggio Paralimpico, accolto dal Presidente del Comi­tato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

In questa sede, il Presidente rivolgerà un saluto alle atlete e gli atleti dell’Italia Team, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Successivamente pranzerà insieme agli azzurri, presso la Residenza degli Atleti Italiani.

Redazione