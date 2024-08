Incidente a Pavia lungo la via Vigentina, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 28 agosto 2024 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, lungo la via Vigentina, all’altezza dei civico 104, due auto si sono violentemente scontrate frontalmente. Sul posto sono giunte, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, tre ambulanze e due automediche, mentre da Milano è atterrato l’elisoccorso. Quattro le persone coinvolte, tra queste un bambino di 7 anni. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in elicottero, altri tre feriti sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo in ospedale al Policlinico San Matteo di Pavia.

Redazione