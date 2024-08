Milano. Riapre il Casello di San Cristoforo con tante novità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 agosto 2024 – Da sabato 31 agosto il Casello San Cristoforo riapre la sua oasi urbana per celebrare la fine dell’estate per tutto il mese di settembre grazie alla collaborazione di una grande rete di persone e associazioni, che amano condividere un nuovo modo di vivere la città, valorizzando la vita all’aria aperta negli spazi verdi, offrendo un’ampia proposta di attività sociali, legate all’arte, al benessere e alla cultura in tutte le sue forme.

Il Casello San Cristoforo di Milano è un “triangolo” di verde tra due linee ferroviarie e collega due anime della città di Milano: il quartiere dei Navigli e di via Tortona, famoso per ospitare importanti eventi di design e moda, con il Giambellino, una zona vivace e ricca di opportunità di crescita. Il Casello San Cristoforo è una nuova sperimentazione di rigenerazione urbana voluta dalle istituzioni – FS Sistemi Urbani, Comune di Milano, Municipio 6 – realizzata anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo, e affidata per 10 anni a tre associazioni no profit del quartiere: Canottieri San Cristoforo, Trillino Selvaggio e Ciclochard, vincitori dell’avviso pubblico del Municipio 6 per la riqualifica e gestione dell’area.

Alcuni tra gli appuntamenti più interessanti: sabato 31 agosto la proiezione di “La Finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock a cura del Cinema del Carbone; giovedì 12 settembre la lezione sugli impollinatori del mondo urbano con il professore Paolo Biella; domenica 15 settembre il concerto Sub Sound and Vision nato dalla volontà della compagnia Animanera di dare uno spazio alla voce delle periferie utilizzando uno dei linguaggi propri di queste aree: il rap; martedì 18 settembre tornano gli incontri letterari dedicati ai gialli con la scrittrice Rosa Teruzzi; domenica 22 settembre la festa di fine estate con Flug market con molte attività: danze popolari di diverse regioni italiane, laboratorio di acquarelli di Ayano Otani, le storie di Luca Chieregato; sabato 28 e domenica 29 settembre un viaggio nell’universo con Marco Germinario per comprendere meglio il mondo in cui viviamo e come tutto sia connesso. Ogni lunedì, giovedì e sabato pratica di Tai Chi con Elicoides. Martedì 10 e martedì 17 settembre pratica di yoga con Alessandra Maggi. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 19.30 c’è attività di ciclofficina sociale, aperta a tutte e tutti, a cura di Ciclochard.

Tutte le settimane, dal giovedì alla domenica si pranza, si fa merenda e si prende l’aperitivo nel verde del Casello. Giovedì e venerdì (dalle 17 alle 23), sabato e domenica (dalle 11 alle 23) il Casello spazio ospita anche alcuni truck food che supportano il progetto e accompagnano le molte attività proposte.

Il Casello è uno spazio aperto ai cittadini per riconnettersi alla natura, prendendosi una pausa dalla frenesia della grande metropoli di Milano, dove si svolgono laboratori per grandi e bambini, incontri letterari, incontri di giardinaggio, installazioni temporanee interattive, mercatini e molto altro, a cui si aggiunge anche la ciclofficina sociale. Al casello si condivide anche la scoperta del Naviglio, la sua storia e l’esperienza di una navigazione in barca dalla chiesa di San Cristoforo alla Darsena.

Ogni domenica, alle ore 16.30, viene organizzato dalla Canottieri San Cristoforo il giro in dragone, una particolare imbarcazione per 20 persone lungo il Naviglio Grande alla riscoperta di Milano. Prenotazione obbligatoria.

Il Casello San Cristoforo intende diventare anche un’oasi verde nel cuore della città, dove si svolgono incontri, laboratori ed esperienze dedicate alla natura, alla ricerca scientifica su temi botanici e anche sulla fauna. Un giardino reso ancora più poetico dal prezioso sguardo del fioraio Bollettini che semina e crea insieme a noi spazi verdi che invitano a so-stare in città. Gli incontri e i laboratori sul verde sono a cura di Albalisa Azzariti. Al Casello si stanno creando diverse “stanze verdi” e un piccolo giardino botanico, che tiene conto della biodiversità esistente. L’area verde ha l’obiettivo di seminare consapevolezza sul verde in città, stimolando comportamenti virtuosi e attenti a riqualificare e proteggere la natura urbana.

Il Casello è un progetto partecipato, possibile grazie alla partecipazione di molte persone. Ogni voce viene ascoltata, puntando sul consolidamento della rete esistente di diverse realtà già attive sul territorio che faranno da collante con i cittadini. Per sostenere il progetto del Casello di San Cristoforo tutti possono contribuire diventando volontari e partecipando alle attività proposte.