(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 28 agosto 2024 – Dopo una settimana in ospedale all’ospedale Giovanni Paolo XIII di Bergamo, dove era stato trasportato in codice rosso e in elicottero, è deceduto stamane il 13 enne, di origine russa e residente a Bergamo, colto da malore il 20 agosto in piscina a Cremona.

