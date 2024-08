Ceriano – IL TEMPO DELLE MELE

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 agosto 2024. Il Frutteto del Parco



con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto e del Parco delle Groane



organizza



IL TEMPO DELLE MELE





Diventa agricoltore per un giorno!



Raccolta fai da te di mele e pere.



Dal 30 agosto a fine ottobre.



Da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30,



Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.



Area bimbi, bar, food, pony.





Per informazioni:



Il Frutteto del Parco

Via Laghetto 56

392.0700638 – 02.96463193