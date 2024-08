Formula 1: Una Festa di Sport e Solidarietà all’Autodromo Monza con Rise Against Hunger Italia

(mi-lorenteggio.com) Monza, giovedì 29 agosto – In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024, l’Autodromo Nazionale Monza si trasforma in un centro pulsante di solidarietà globale. Rise Against Hunger Italia, la nota organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro fame e povertà nel mondo, sarà presente per coinvolgere il pubblico in un’iniziativa straordinaria: una gara di solidarietà per sostenere le popolazioni dello Zimbabwe, duramente colpite da una delle più gravi siccità della storia recente.

La Solidarietà Corre alla Velocità della Formula 1

Dal 29 agosto al 1° settembre, i visitatori della FanZone, situata tra il celebre circuito ad alta velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari, avranno l’opportunità di partecipare a una sfida unica: confezionare 60 mila pasti da destinare alle comunità in difficoltà dello Zimbabwe. In una festa che rievoca lo spirito di squadra della Formula 1, i partecipanti si uniranno per assemblare ingredienti e creare pasti nutrienti, contribuendo direttamente al benessere di migliaia di famiglie in stato di emergenza alimentare.

Un’Ambassador d’Eccellenza: Claudia Peroni

A sostenere e promuovere l’iniziativa sarà la giornalista sportiva Claudia Peroni, un’icona del motorsport mondiale e ambassador di Rise Against Hunger Italia. Con oltre un anno di impegno al fianco dell’organizzazione, Claudia, nota per le sue cronache appassionate dei più grandi piloti del mondo, sarà presente venerdì 30 agosto, alle ore 16.45 sul palco della FanZone, per raccontare il legame profondo tra i valori dello sport e quelli della solidarietà.

Quattro Giorni di Eventi e Solidarietà

Le quattro giornate del Gran Premio, dal pomeriggio di giovedì 29 agosto fino alla gara di domenica 1° settembre, saranno ricche di eventi e attività. Il pubblico non sarà solo spettatore, ma diventerà protagonista di un’azione concreta di solidarietà, dimostrando come l’energia e la passione che animano la Formula 1 possano essere messe al servizio di cause umanitarie di grande rilevanza.

Il Commento del Presidente di Rise Against Hunger Italia, Alberto Albieri

“Vorrei esprimere il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori dell’Autodromo di Monza per la loro straordinaria ospitalità e per aver creduto nelle iniziative di Rise Against Hunger Italia. È grazie al loro sostegno e alla loro visione che oggi possiamo unire sport e solidarietà in un evento così significativo” ha dichiarato Alberto Albieri, Presidente di Rise Against Hunger Italia. “E’ per noi motivo di grande orgoglio essere qui con Claudia, la nostra Ambassador icona di questo sport, volto amatissimo da tutti gli appassionati del mondo delle corse.”

Un Piccolo Gesto per un Grande Cambiamento

Rise Against Hunger Italia, in attività da oltre dieci anni continua a diffondere un messaggio di speranza e cambiamento. Attraverso eventi come questo, l’organizzazione vuole dimostrare che, unendo le forze, è possibile combattere e sconfiggere fame e povertà nel mondo. Ogni gesto di partecipazione, ogni ora di volontariato, può fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno.

Unisciti a Noi: Insieme Possiamo Fare la Differenza

Chiunque vorrà partecipare all’iniziativa sarà il benvenuto: l’entusiasmo e il contributo dei volontari saranno fondamentali per il successo della manifestazione e per portare un aiuto concreto a chi, nello Zimbabwe, sta lottando per la sopravvivenza.

Redazione