GP MONZA: +40% DI CORSE TAXI PER L’AUTODROMO

Più di 3000 autisti registrati disponibili per prenotare corse per l’intero weekend tramite la piattaforma FREENOW

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 Agosto 2024 – Secondo FREENOW, l’App per taxi Numero 1 per gli abitanti di Milano e Roma in base ai risultati di un sondaggio, disponibile in 9 mercati europei e più di 150 città, ci sarà una richiesta delle corse taxi in aumento del 40% nel prossimo fine settimana, in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si terrà domenica 1° settembre presso l’Autodromo di Monza. Durante l’intero weekend, gli utenti di FREENOW avranno a disposizione più di 3000 autisti registrati per gli spostamenti da/verso le principali stazioni e aeroporti lombardi, nonché dal centro di Milano, Monza e dintorni per rispondere all’incremento delle corse atteso, oltre alla possibilità di prenotare fino a 4 giorni in anticipo la propria corsa nel giorno e nell’orario desiderati, evitando così disagi connessi agli orari di punta.

Il servizio taxi sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire un’offerta continuativa e personalizzata, in base alle esigenze del pubblico presente.

Gli utenti che decideranno di accedere all’Autodromo in taxi, potranno prenotare la propria corsa direttamente dall’App FREENOW (link) in modo semplice e veloce: una volta effettuato l’accesso all’App, basterà selezionare l’orario e il punto di partenza desiderato e pagare comodamente collegando la carta di credito o con qualsiasi altro metodo di pagamento desiderato.

Redazione