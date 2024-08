JORJA SMITH PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA SABATO 31 AGOSTO 2024 MILANO @ CARROPONTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2024 – Candidata ai Brit Awards 2024 nella categoria R&B, JORJA SMITH arriva per la prima volta in Italia. La data prodotta e organizzata da Vivo Concerti si terrà sabato 31 agosto 2024 al Carroponte di Milano e avrà come special guest Demae.

I biglietti per lo show sono disponibili online su vivoconcerti.com.

Con oltre 2,6 miliardi di stream, 12,5 milioni di ascoltatori mensili su spotify, 3,7 milioni di instagram, 622 milioni di views su youtube, Jorja Smith debutta nel 2018 con l’album Lost & Found, accolto con entusiasmo dalla critica. Dopo anni di successi – come il riconoscimento di prima artista indipendente ad ottenere un Brits Critics Choice Award, la vittoria di un Brit Award e la nomination ai Mercury Prize e ai Grammy – Jorja pubblica l’EP Be Right Back e successivamente il secondo album falling or flying, un disco che – prodotto dal duo DAMEDAME – rappresenta la crescita di una giovane donna. falling or flying è un disco musicalmente vasto, che mescola diversi generi a testi in cui l’autrice si sofferma sulle relazioni, soprattutto quella con se stessa. Artista magnetica dalla voce inconfondibile, Jorja vanta diverse collaborazioni con artisti di fama internazionali tra cui Kendrick Lamar, Drake, Stormzy, Burna Boy, Kali Uchis, Popcaan. La cantante britannica ha recentemente pubblicato il nuovo singolo High, una raffinata traccia con sfumature house, prodotta dai suoi collaboratori di lunga data DAMEDAME*.

Redazione