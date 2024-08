Allianz Milano, la preseason si apre con un successo su Piacenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2024 – Cinque giocatori in doppia cifra per punti fatti (Kaziyski, Otsuka, Caneschi, Gardini e Louati) e un 3-1 finale sono decisamente positive le note del primo allenamento congiunto che Allianz Milano ha disputato a Castell’Arquato contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Il test match in Emilia ha chiuso di fatto la quarta settimana di preparazione precampionato. Coach Roberto Piazza privo dei due opposti di ruolo, Reggers e Barotto impegnati con le nazionali ha ruotato i suoi schiacciatori di palla alta tra posto due e quattro. Partenza con Porro in diagonale con Kaziyski, Otsuka e Gardini laterali, Caneschi e Schnitzer al centro e Catania libero in alternanza a Staforini. Nel secondo set provato anche Gardini in diagonale a Porrocon Louati e Kaziyski laterali, mentre nel quarto e ultimo parziale in diagonale con il palleggiatore Zonta è stato Otsuka con laterali Louati e Gardini.

Dall’altra parte della rete, anche Andrea Anastasi che ha disposizione il suo roster completo da pochi giorni ha ruotato diverse formazioni. La Gas Sales Bluenergy Piacenza è partita con Brizard e Romanò in diagonale, Kovacevic e Andringa alla banda, Simon e Galassi al centro, Scanferla libero.

La partita

In avvio Gas Sales Bluenergy Piacenza parte meglio, sul 5 pari l’allungo è biancorosso grazie ad un muro attento e una battuta efficace. Milano fatica a trovare il ritmo, Piacenza controlla con Brizard a tenere caldi un po’ tutti i giocatori di palla alta, il primo tempo d Galassi porta sette set point ai suoi (24-17), chiude Simon.

Nel secondo parziale coach Andrea Anastasi inerisce subito Bovolenta per Romanò e Gueye per Simon mentre in casa Milano Kaziyski viene spostato alla banda a fare coppia con Louati entrato al posto del giapponese Otsuka, Parte bene Piacenza, sul 3 pari allungo deciso (7-3, 10-3) con Bovolenta che dopo aver segnato il primo punto in attacco bissa con un ace, Milano piano piano recupera ringraziando anche per un paio di errori biancorossi, quello di Kovacevic regala il primo vantaggio della giornata ai milanese (17-18), tra una battuta sbagliata e l’altra si gioca punto a punto, l’ace di Gardini consegna ai suoi tre set point (21-24), la battuta sbagliata di Andringa il set agli avversari.

Terzo parziale con Anastasi che inserisce Salsi per Brizard, Ricci per Galassi e Maar per Kovacevic. Milano rimette in campo Otsuka per Gardini. Un parziale che vede Piacenza costretta a rincorrere fin dai primi scambi, Milano difende parecchio, l’ace di Gueye porta i suoi ad una lunghezza dai meneghini (19-20), nastro che dice bene sulla battuta di Kaziyski e sono tre le lunghezze di vantaggio degli ospiti (19-22), magia di Maar per il meno uno (21-22), l’ace dello stesso canadese vale la parità a quota 23, ai vantaggi chiude Milano con la pipe di Louati.

Quarto set, in casa biancorossa Anastasi con cambia nulla in fatto di giocatori se non la posizione in campo dei due centrali Ricci e Gueye mentre Milano inserisce Zonta in palleggio, rimette in campo Gardini per Kaziyski e sposta Otsuka in diagonale con il palleggiatore. Piacenza guida di due lunghezze (8-6), Milano spinge in battuta ed ora crea problemi alla ricezione biancorossa, mette a segno un break di otto punti (8-14), Bovolenta con un perfetto mani fuori rimette in moto i suoi. Milano controlla senza problemi l’andamento del parziale, Piacenza fatica a ritrovare il bandolo della matassa, l’attacco out di Bovolenta consegna otto match ball ai meneghini (16-24), chiude Otsuka.

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano 1-3

(25-17, 22-25, 25-27, 18-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Simon 4, Brizard 3, Kovacevic 4, Galassi 6, Romanò 5, Andringa 6, Scanferla (L), Bovolenta 16, Gueye 3, Salsi, Ricci 3, Maar 7. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro, Otsuka 11, Schnitzer 6, Kaziyski 14, Gardini 6, Caneschi 15, Catania (L), Staforini (L), Louati 12. Ne: Zonta, Piano. All. Piazza.

NOTE: Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 18, ace 9, muri punto 10, attacco 42%, ricezione 47% (25% perfette). Allianz Milano: battute sbagliate 26, ace 8, muri punto 7, attacco 48%, ricezione 55% (33% perfette).

(fonte e credit foto Ufficio stampa Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Redazione