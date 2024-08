Concorso “Un giorno in Bicocca…”: il valore della diversità all’interno di un quartiere

Torna il concorso letterario organizzato dall’Area Servizi Culturali e Documentali dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Municipio 9, e aperto alla cittadinanza. Premi per i vincitori. Termine per inviare le opere: 15 ottobre 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2024 – Torna il concorso letterario dell’Università di Milano-Bicocca, giunto alla settima edizione e ideato dall’Area Servizi Culturali e Documentali, per la prima volta in collaborazione con il Municipio 9. Aperto a tutta la cittadinanza, gratuito, già dal titolo punta su un tema di forte rilevanza e attualità: “Diverso da me?”. I racconti dovranno focalizzarsi sul tema della diversità e dell’incontro tra persone diverse, nell’ambito di un quartiere. Apertura iscrizioni: lunedì 2 settembre. Termine per inviare le opere: martedì 15 ottobre.

L’edizione 2024 del Concorso letterario mira quindi a includere racconti che ritraggano il volto della diversità, generazionale, di genere, culturale o di origine presente in Bicocca e in ogni quartiere, laddove queste differenze si esprimono nell’incontro come segno vitale della nostra nuova identità.

I testi da inviare potranno essere di pura finzione o ispirati a fatti realmente avvenuti e possono essere declinati in ogni genere letterario, dal racconto per ragazzi al poliziesco, dalla storia d’amore a quella fantastica. Il concorso è aperto anche agli studenti delle scuole superiori, purché abbiano raggiunto i 18 anni di età alla data di scadenza del bando. La partecipazione al concorso è gratuita, ciascun autore può partecipare con un unico racconto che deve essere inedito, in lingua italiana e che non deve superare i 12mila caratteri spazi inclusi. I testi dovranno essere privi dei dati personali dell’autore.

Infine, saranno accettati soltanto i primi 300 racconti pervenuti. Per partecipare e inviare il racconto è necessario compilare il FORM ONLINE (attivo dal 2 settembre 2024) sulla piattaforma del concorso letterario, in cui è possibile visualizzare anche quanti posti sono rimasti. L’iscrizione comporta il caricamento del racconto nella sua forma definitiva, poiché non sono ammessi errori e successivi caricamenti. Le persone esterne all’Ateneo che non dispongono di un account di ateneo (unimib.it finale), dovranno preventivamente richiedere la creazione di account ospite temporaneo seguendo le indicazioni che troveranno nella pagina web dedicata al concorso.

La Commissione valutatrice determinerà una classifica in considerazione dell’aderenza al tema, della qualità della storia, del linguaggio e dello stile adottati. I vincitori del Concorso verranno resi pubblici sul sito e comunicati via posta elettronica a tutti i partecipanti. L’Area Servizi Culturali e Documentali assegnerà un premio consistente in Gift Card per negozi e store online ai primi 3 classificati: 800 euro al 1° classificato, 600 euro al 2° classificato, 500 euro al 3° classificato. La Commissione si riserverà di assegnare un Premio Speciale per racconti ambientati nel quartiere Bicocca. I premi dovranno essere ritirati personalmente. A tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la data e il luogo ove si terrà la premiazione.

Il consiglio per tutti i partecipanti è di leggere attentamente il bando di concorso. Per maggiori informazioni, si può consultare il link https://www.biblio.unimib.it/it/terza-missione/concorso-letterario

