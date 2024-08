Max Cooper, Recondite, Lele Sacchi e Frieda al Castello Sforzesco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2024 – Venerdì 6 settembre il Castello Sforzesco di Milano si prepara ad accogliere una serata all’insegna dell’elettronica di qualità: in line up Max Cooper, uno dei dj e producer più innovativi della scena che porterà il suo straordinario show audiovisivo sullo sfondo di uno dei luoghi più iconici della città, il live ipnotico di Recondite, e i set eclettici di Lele Sacchi e Frieda.

L’evento fa parte della rassegna ESTATE AL CASTELLO 2024 ed è prodotto e organizzato da POLIFONIC e LELE SACCHI.

Artista di fama mondiale, Max Cooper è noto per la sua capacità di fondere musica elettronica con elementi visivi in un modo da coinvolgere profondamente tutti i sensi. Con una carriera che spazia da brani di successo a installazioni artistiche immersive, Cooper è un pioniere del genere elettronico che non smette mai di innovare e sorprendere, unendo musica e arte visiva. “Seme”, il suo ultimo lavoro audiovisivo uscito a febbraio, ha esordito live al Barbican di Londra lo scorso aprile. Recentemente ha musicato un potente video narrato da Greta Thunberg e Papa Francesco e suonato alla COP26, esortando i leader mondiali a considerare il clima e l’ambiente nei piani di recupero Covid. Lo scorso anno è stato il primo artista techno a suonare all’Acropoli di Atene. Ha collaborato con Barbican Centre, France TV, AND & festival, Waltham Forest Borough Council e collaborazioni con Zaha Hadid Architects, The Babraham Institute, e L-Acoustics, ha rivisitato musicisti classici contemporanei tra cui Philip Glass, Nils Frahm, Terry Riley e Michael Nyman e gli artisti pop Hot Chip e Moby.

Con il suo sound inconfondibile, Recondite è un maestro nel creare atmosfere che variano dalla techno minimale alla house music più densa. Le sue performance sono celebri per l’intensità e la capacità di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro coinvolgente e avventuroso.

Figura centrale della scena musicale milanese e internazionale alternativa, animatore culturale Lele Sacchi conquista il pubblico grazie alla sua ecletticità e al suo gusto raffinato. Con oltre due decenni di carriera, continua a influenzare e ispirare con i suoi set vibranti e dinamici. Il 2 settembre uscirà Malamore, nuovo brano per l’etichetta berlinese ToyTonics insieme alla cantante Elasi, una rivisitazione del cult di Enzo Carella.

Frieda dopo aver lavorato 10 anni anni dietro le quinte del clubbing sta rapidamente conquistando l’attenzione della scena grazie al suo approccio innovativo e alla sua capacità di mescolare generi diversi con grande maestria.

MAX COOPER BIO

Max Cooper ha creato uno spazio unico come artista audiovisivo con un dottorato in scienze e una reputazione internazionale come uno fra i migliori esponenti della scena elettronica. Il suo lavoro ha una risonanza emotiva e un’immersione sensoriale, spesso focalizzata sulla ricerca di uno spazio di umanità nel mondo. Unisce musica elettronica e arte visiva con l’indagine scientifica attraverso installazioni, performance dal vivo, esperienze audio-visive immersive, una gamma di media digitali e premiati video musicali.”Seme” è l’ultimo lavoro audiovisivo di Cooper, uscito il 28 febbraio e ha esordito live al Barbican lo scorso aprile. Questo è l’ultimo progetto nell’impressionante portfolio del celebre musicista che risale al 2007, quando si divideva fra gli studi di biologia computazionale e la sua attività di DJ in un locale techno club a Nottingham. Recentemente ha musicato un potente video narrato da Greta Thunberg e Papa Francesco e suonato alla COP26, esortando i leader mondiali a considerare il clima e l’ambiente nei piani di recupero Covid. L’anno scorso è stato il primo artista techno a suonare all’Acropoli di Atene, in Grecia. Ha collaborato con Barbican Centre, France TV, AND & festival, Waltham Forest Borough Council e collaborazioni con Zaha Hadid Architects, The Babraham Institute, e L-Acoustics, ha rivisitato musicisti classici contemporanei tra cui Philip Glass, Nils Frahm, Terry Riley e Michael Nyman e gli artisti pop Hot Chip e Moby.

La sua etichetta, Mesh, è fortemente posizionata per esplorare l’intersezione tra musica, arte e scienza attraverso collaborazioni creative interdisciplinari che confondono i confini tra arte, matematica, cinema, coreografia, scienze, architettura, psicologia e spiritualità.

www.maxcooper.net

RECONDITE BIO

Recondite è un artista che opera nel suo mondo piuttosto chiuso, ma sei più che benvenuto a unirti a lui. Nell’ultimo decennio, ha affinato un suono che è una pura e inconfondibile espressione di sé. I suoi suoni ondulati, l’uso idiosincratico dell’acid e le atmosfere sempre rilassanti offrono un luogo per perdersi, riflettere e rivitalizzare se stessi. Tutto ciò che fa in studio o suona dal vivo è meticolosamente ben progettato e attentamente pensato, ma sempre con un’atmosfera vissuta e fascino bucolico. Questo è il risultato dei suoi anni di formazione in Bassa Baviera, una regione di foreste incantevoli e comunità insulari. È lì che si è rintanato per la prima volta a fare musica più di 10 anni fa. Nonostante fosse un ritardatario, il produttore autodidatta trovò presto il suo sound che lo portò a Berlino per un capriccio. Un incontro casuale con Scuba gli ha dato un’introduzione alla scena locale e non si è più guardato indietro da allora, andando a suonare in tutti i principali club e festival del mondo e rilasciando sei album su stimate etichette come Innervisions, Ghostly, Absurd Recordings/Acid Test e la sua propria Plangent Records che ha ora dieci anni. L’approccio discreto definisce Recondite come persona e artista. La sua musica è piena di diversi stati d’animo, ondulazioni sottili e personali con una firma sonora molto riconoscibile, un viaggio attraverso suoni che trasportano l’ascoltatore in una nuova dimensione.

LELE SACCHI BIO

Dietro ai piatti dal 1995 e una vita interamente dedicata al mondo della musica, Lele Sacchi è riconosciuto a livello internazionale come una delle icone della scena musicale elettronica, house e alternativa italiana. In questi decenni ha completato un viaggio intorno al mondo suonando nei migliori club, eventi e festival, (fra cui Panoramabar di Berlino, Circoloco Dc10 Ibiza , Pacha Ibiza, Cocoricò, Ministry of Sound di Londra, Watergate Berlino, Rex, Space Ibiza, Sisyphos Berlino, Ipse Berlino, Batofar Parigi, Goa Roma, Black Flamingo New York Sound Los Angeles, Smartbar Chicago, Tenax, The End London, Cargo, La Terrazza, Avalon, The Works, Pudel…). I suoi brani sono usciti per alcune delle etichette di elettronica e house più cool come !K7, Soul Clap, Crosstown Rebels, Internasjonal, Snatch! 20-20 Vision, Nervous, Poker Flat e altre, ha animato i templi del clubbing più lodati di Milano come Magazzini Generali nel decennio 00, poi Tunnel e Apollo e dozzine di festival e eventi unici (per più di un decennio Elita festival durante la Design Week). L’ultimo festival ideato è Fabbrica Design Week alla Fabbrica del Vapore durante la design week.

Ha condotto Radio2 Inthemix per quasi 600 episodi su Rai Radio2 dal 2012 e una serie di programmi dedicati alla musica italiana sulla radio britannica NTS. Innumerevoli sound design e consulenze per marchi e mostre (Nike, BMW, Biennale, Pitti, ecc.). Nel 2022 Lele ha avviato la nuova etichetta, Stolen Goods, dove ha firmato successi house con artisti come Black Loops, Curses, Cromny, Bawrut e altri, sotto l’egida del gigante indipendente italiano Asian Fake. L’ultima uscita è “How no” con un featuring dello scrittore (autore fra gli altri di Trainspotting) Irvine Welsh. Tiene il corso su ‘sottoculture musicali’ presso la prestigiosa università IED dal 2008. ‘La Repubblica’ nel suo supplemento milanese lo ha inserito fra le 25 persone che più hanno cambiato Milano negli ultimi 25 anni. Residenze attuali a Milano al Tempio del Futuro Perduto e al Plastic, fra le passate al Tunnel, Magazzini Generali e Apollo.

FRIEDA BIO

Federica Bolognini aka frieda è una selector di vinili italiana di Roma, che vive e lavora a Milano. Federica frequenta la scena del clubbing underground romano fin dall’adolescenza. Lavora dietro le quinte per almeno 10 anni per molti locali e collettivi della Capitale, diventando poi promoter dello storico Goa Club, di cui ha seguito per tre anni i progetti lato comunicazione. E’ laureata in Comunicazione per l’Arte e Studi Curatoriali e lavora a livello professionale nel settore dell’arte contemporanea e della musica, con esperienze anche nelle arti performative e nel cinema. Oggi è Communications Manager di Polifonic, hub creativo promotore di una delle maggiori rassegne della scena della musica elettronica italiana. Anima creativa da sempre appassionata di musica, dal 2015 inizia a collezionare vinili dalle sonorità anni ’80, ’90 e primi ‘00, sempre alla ricerca di un groove electro, house & acid, caldo ed energico.

