Prestazione monster di Barotto, 30 punti e l’Italia U20 vola

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2024 – C’è la firma indelebile del giovane opposto di Allianz Milano, Tommaso Barotto nell’ultimo successo della nazionale azzurra Under 20 ai Campionati Europei di categoria. Una prestazione monster per Tommy, con 30 punti e il 62% di positività in attacco, 5 muri e un ace. Ad Arta (Grecia), sede della Pool II, l’Italia ha superato 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21) la Bulgaria centrando così il terzo successo consecutivo nella rassegna continentale, dopo quelli ottenuti contro Spagna e Slovenia. Vittoria importante in termini di classifica per la formazione di coach Zanini. L’Italia tornerà in campo domani: alle ore 16.30 è in programma la delicata sfida contro la Repubblica Ceca (tre vittorie e una sconfitta).

IL TABELLINO

ITALIA-BULGARIA 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

ITALIA:Mati 5, Selleri, Bristot 5, Taiwo 6, Barotto 30, Magliano 7, Loreti (L). Carpita, Bonisoli, Fedrici. N.e. Mariani, Miraglia, Frascio, Valbusa. All. Zanin.

BULGARIA:Velichkov 4, Delibosov 9, Titriyski 10, Kandev 8, Rusev 2, Nikolov S. 9, Chipev (L). Tsanev, Kozelov 2, Nikolov A., Ivanov 7, Andreev 1. N.e. Vitekov, Hristov.

Durata Set: 21’, 27’, 29’, 24’.

Arbitri: Biegajlo (ENG), Maciejewski (SRB).

Italia:3 a, 21 bs, 15 mv, 35 et.

Bulgaria: 6 a, 23 bs, 6 mv, 37 et.

LE POOL

POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria

POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO e RISULTATI DELL’ITALIA

26 AGOSTO

Israele-Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO

Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Slovenia-Italia 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

30 AGOSTO

Italia-Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

31 AGOSTO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Italia

2 SETTEMBRE

Ore 13.30: Scozia-Italia

3 SETTEMBRE

Ore 19: Italia-Grecia

6 SETTEMBRE

SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 AGOSTO

FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani