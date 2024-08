Torna il Premio DIVA E DONNA – Martedì 3 settembre, Venezia

Martedì 3 Settembre 2024

SINA CENTURION PALACE | Venezia

“Premio Diva e Donna dell’anno per Georgina Rodriguez per il documentario Soy Georgina” | “Premio Diva e Donna International 2024” a Moran Atias | “Premio Diva e Donna 2024-Miglior Produttore” a Gianluca Cerasola per Astrosamantha-La donna dei record nello spazio | “Premio Diva e Donna Sport Best Award 2024” a Alessia Orro | “Premio Diva e Donna per le Serie Tv” a Vittoria Schisano per La vita che volevi | “Premio Diva e Donna 2024 – Humanitarian Award” a Jessica Notaro | “Premio Diva e Donna 2024 – per la trasmissione tv Un’estate italiana” a Anna Falchi | “Premio Diva e Donna 2024 Giornalismo” a Simona Branchetti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2024 – Torna anche quest’anno l’evento per festeggiare i 20 anni di DIVA E DONNA ideato ed organizzato da Tiziana Rocca, la madrina di questa nuova edizione sarà Martina Stella, in occasione della 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che vede la consegna di numerosi riconoscimenti.

Vogliamo riconfermare il Premio nato per le Donne, 20 anni fa, per supportare la loro carriera con il settimanale DIVA e DONNA diretto da Angelo Ascoli. L’evento esclusivo ha mantenuto la forma più ristretta ma ha aumentato le categorie dei premiati che quest’anno sono riusciti ad aggiudicarselo.

La serata organizzata dalla Agnus Dei Tiziana Rocca Production presso la splendida cornice del Sina Centurion Palace hotel cinque stelle lusso della Sina Hotels a Venezia, che celebrerà per il diciannovesimo anno consecutivo i successi di DIVA e DONNA uno dei periodici più apprezzati dall’universo femminile. Sono proprio l’eclettismo, il contrasto tra contemporaneo e moderno, lo stile raffinato, la ricerca nei dettagli e la proposta culinaria ricercata dell’hotel cinque stelle lusso sul Canal Grande a fare da coreografia al Dinner di Diva e Donna. Sono queste le caratteristiche che rendono il Sina Centurion Palace, tra gli hotel più amati dalle celebrities e dagli attori della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Diretto dal General Manager Paolo Morra è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del design e del lusso a Venezia. Siamo molto felici che, come ogni anno, riconferma la sua collaborazione con la nostra serata.

Un ringraziamento speciale al Main Partner Rosato che quest’anno appoggia il premio Diva e Donna e inoltre ha realizzato dei charms speciali per i vincitori del premio. Un ringraziamento a Crystal Couture Milano che quest’anno ha realizzato in esclusiva i premi “Diva e Donna 2024”.

Partner della serata saranno: Cotril, che segue l’evento da anni e afferma il successo dei suoi prodotti per hair styling nel mondo del cinema italiano ed internazionale. Prodotti usati sai migliori professionisti del mondo dello star system; Stanartis, la linea dermo-cosmetica e di integratori alimentari che nasce dall’esperienza professionale del dr. Salvatore Artiano, il noto medico chirurgo che usa altissime percentuali di ingredienti naturali di comprovata efficacia. Il segreto di bellezza di tante star.

E infine un ringraziamento speciale a San Marzano per supportare il premio.

Un ringraziamento speciale a Gioal, a cui diamo il benvenuto quest’anno.

