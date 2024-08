A Matera il Premio Moda “Città dei Sassi” 2024

(mi-lorenteggio.com) Matera, 31 agosto 2024 – Il “Premio Moda®” Città dei Sassi celebra l’incontro tra moda, arte e sostenibilità che, attraverso la creatività, il talento e la passione, si arricchiscono reciprocamente. Questo evento vuole evidenziare come la moda, con le sue forme, colori e innovazioni, si intrecci armoniosamente con l’arte, creando un dialogo estetico che esalta la bellezza in tutte le sue espressioni. Nella suggestiva cornice dei Sassi di Matera, la moda diventa arte in movimento, un linguaggio universale capace di raccontare storie, culture e sogni. In particolare l’evento pone l’accento sull’importanza dell’upcycling nel settore della moda. Questo evento mette in luce come la creatività possa essere espressa attraverso la valorizzazione di materiali di scarto, trasformandoli in capi unici e di alta qualità. Il messaggio centrale è che la moda non è solo estetica, ma anche un potente veicolo per promuovere pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente. L’integrazione dell’arte sottolinea il legame tra tradizione e innovazione, mostrando come la cultura locale possa essere reinterpretata in chiave moderna attraverso il design e l’upcycling. Questo approccio vincente non solo preserva l’ambiente, ma stimola anche la creatività, dimostrando che il futuro della moda risiede nella responsabilità e nell’innovazione sostenibile.

Questo è il messaggio che vogliono lanciare da Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) il “Premio Moda®” Città dei Sassi con l’Associazione Culturale “Officina della Cultura” di Matera.

Il “Premio Moda®” Città dei Sassi (2008-2024) è una “Rassegna/Evento vetrina a sostegno dei giovani creativi del designer di moda, (Studenti, diplomati di Accademie, Università e/o Scuole Statali e Private, disegnatori, stilisti di moda, modellisti e operatori moda).

Istituito per promuovere gli artigiani/creativi della moda in total look femminile, provenienti da ogni parte del mondo, per mettere in luce le proprie capacità artistiche e farsi conoscere attraverso i media ad un pubblico internazionale, grazie alla presenza di esponenti della moda, degli organi di stampa, delle reti televisive sia nazionali che internazionali e del pubblico presente.

Tra gli eventi collaterali alla 13^ ed. del “Premio Moda®” Città dei Sassi, vi è il Premio ModArt Exhibition 7^ edizione – “Settimana della Cultura” dal 1° all’8 Settembre 2024. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il talento artistico ed editoriale di personaggi culturali italiani e internazionali e che contempla: Moda, Design, Creatività, Arti, Pittura, Scultura, Letteratura, Cinema, Costume.

La manifestazione giunta alla 13^ edizione, ideata e organizzata dall’Officina della Cultura, Direttore Artistico Enzo Centonze, Regia e Coreografie di Stefania Coralluzzo nonché responsabile di tutta la parte Artistica, Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni Nicola Altomonte, vedrà il suo clouil 05 settembre 2024 alle ore 20:00 nella splendida Piazza di San Francesco d’Assisi – Matera con la presentazione del conduttore televisivo Beppe Convertini e la presenza dell’attore Massimiliano Morra e l’attrice Raffaella Di Caprio.

Ad aprire la manifestazione sarà la curatrice d’Arte Felicia Curci, nel pomeriggio del 1° settembre 2024 alle ore 18:00 nel Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera, l’inaugurazione della mostra Premio ModArt Exhibition (7^ edizione), dal titolo “Donne in Trasform-azione”. La mostra d’arte è una collettiva di 26 artisti nazionali e internazionali delle categorie: pittura, scultura, fotografia, gioiello artistico e presentazione libri.

Le Artiste e gli Artisti raccontano attraverso le loro opere il viaggio di evoluzione personale e collettivo. La mostra è un tributo alla forza, alla resilienza e alla creatività delle Donne.

Ogni opera qui presentata è un tassello di una storia più grande, una narrazione che esplora i temi della metamorfosi, dell’identità e della lotta per l’autodeterminazione. Gli Artisti e le Artiste hanno utilizzato il loro talento per affrontare le sfide del loro tempo, ridefinire i canoni estetici e sociali, e trasformare la percezione del ruolo delle donne nella società. Presenzierà Prof. Giorgio Gregorio Grasso – Storico e Critico d’Arte.

Seguirà nel pomeriggio del 04 settembre 2024 alle ore 17:30 sul Terrazzo del Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera, la presentazione del libro “Ma chi l’avrebbe detto?!” autori il giornalista, scrittore e critico di moda Antonio Mancinelli e la stilista di moda Rossella Jardini edito da La Nave di Teseo.

A trenta anni dalla scomparsa dello stilista Franco Moschino, Rossella Jardini, sotto la penna del giornalista, scrittore e critico di moda Antonio Mancinelli, ha deciso di raccontare una storia straordinaria. Un viaggio temporale nella moda, sotto forma di atlante illustrato e sovversivo. Dove le immagini, le idee e le sperimentazioni si intrecciano, trasportando il lettore indietro nel tempo, a quarant’anni fa.

Braccio destro di Franco Moschino, nonché amica e confidente, Rossella Jardini ha perpetuato, a seguito della morte del fondatore nel 1994, il successo del brand per vent’anni. Ha creato modelli innovativi, ma rispettando

i codici della maison. E quanto imparato dal suo caro amico, curandone ogni aspetto: dalla scelta dei tessuti fino alla realizzazione dei prototipi, dalle campagne pubblicitarie alle sfilate. Unica donna a parlare con i consigli d’amministrazione, tendenzialmente composta da soli uomini, elaborando strategie commerciali, tattiche di vendita e pianificando collezioni in ogni settore merceologico della maison, moda, beauty, accessori e occhiali.

Per mezzo di ironia e dissacrazione, Rossella e Franco, pur venendo da due mondi e retroterra diversi, hanno sfidato il sistema attraverso l’uso un linguaggio anticonvenzionale. Hanno messo in discussione i limiti imposti alle donne nel vestire. La loro unione è stata capace di infrangere le barriere di genere. Dimostrando così che la moda può essere divertente, giocosamente irriverente e, nonostante questo, essere elegantissima. Dopotutto, come affermato Franco Moschino stesso “se non potete essere eleganti, siate almeno stravaganti”, poiché “non c’è libertà senza caos. Il concetto di Moschino consiste nel lasciare la più totale liberà di scelta a coloro che desiderano vestirsi”.

Media partner Fashion Channel, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Regione Basilicata, della Provincia e Comune di Matera, dell’APT Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, Fondazione Matera – Basilicata 2019, della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, della Cosp Tecno Service, della Ingest e della R.E. Service.

L’evento ricco di uno spettacolo articolato con tempi televisivi ed è riservato alla nuova generazione di creatori della moda a livello nazionale ed internazionale che potranno dar vita alle loro creazioni di alta moda e accessori, proponendo le loro idee di eleganza e creatività dinanzi ad un folto pubblico, in buona parte formato da rappresentanti aziende ed esperti del settore, stampa, autorità e dai tanti turisti che affollano nel periodo estivola Città dei Sassi.

“Premio Moda®” Città dei Sassi non è un concorso ma un vero e proprio progetto di scouting organizzato dall’ Associazione Culturale Officina della Cultura, che ha come obiettivo la ricerca e la promozione di giovani talenti creativi del panorama nazionale ed internazionale. Un contest indirizzato specificatamente a giovani stilisti del mondo della moda e dedicato alle collezioni femminili nelle categorie abbigliamento ed accessori.

Il “Premio Moda®” 2024 Città dei Sassi, crocevia dell’Alta Moda Internazionale, dopo un’attenta selezione vede la partecipazione, per la 13^ edizione, di cinque finalisti per il settore abbigliamento: 1) Antonietta Circolo di Torino, presenterà la collezione sotto il brand “Signuri” ed è ispirata al volo delle farfalle abbinando la passione per la lavanda con il suo profumo intenso che emana sicurezza ed è un omaggio alla rinascita; 2) Elisa Gibaldi di Avegno (GE), presenta la collezione chiamata “Venere di mare” prende spunto dal mito della nascita di Venere a rappresentare l’assenza della bellezza stessa e dell’eterna femminilità in una visione delicata ed eterea estremamente lussuosa e glamour; 3) Antonella e Lucia Summa di Taranto, il tema degli outfit che vedremo hanno attinenza col cambiamento climatico, la bellezza del mare, protezione della flora e fauna marina, l’importanza del sole come energia green e salvaguardia della barriera corallina; 4) Elena Sviridova di Milano, con il suo brand EleElen presenta la collezione realizzata e confezionata e abbellita a mano, sia capi di collezioni passate, riciclati in linea con la tendenza alla sostenibilità e allo slow fashion; 5) Carmen Vulcano di Sant’ Agata di Militello (ME), i look vogliono sottolineare la bellezza della donna, non solo estetica ma soprattutto interiore. L’amore che ne emerge anche attraverso il mondo animale e vegetale, Gentilezza, raffinatezza, grazia ed eleganza sono alla base di questa eterea e floreale bellezza; e la partecipazione di due finalisti per il settore accessori: 6) Stephanie Ardesia di Corneilhan (Francia), designer di accessori, crea borse, fermagli, ventagli tutti rigorosamente realizzati a mano. La sua passione è aggiornare l’art Nouveau; 7) Lea Froger-Combelles di Pezenas (Francia), creatrice di gioielli fantasy di ispirazione asiatica. Il suo obiettivo è realizzare gioielli personalizzati con colori, lunghezze che variano da una creazione all’altra.

A decretare i vincitori una prestigiosa giuria internazionale di addetti ai lavori (giornalisti, stilisti, esperti del settore, associazioni di categoria ed istituzioni): La giuria è composta dai creatori di moda: Addy van den Krommenacker, Giovanni Cannistrà, Michele Miglionico,dai giornalisti: Antonio Mancinelli, Bea Spediacci (Fashion Channel), Carmela Cosentino (La Gazzetta del Mezzogiorno), Fabiana Agnello – affaritaliani.it, Rossella Montemurro Direttore Responsabile TuttoH24, Michele Capolupo Direttore Responsabile di SassiLive,dalla docente di Storia del Costume: Rosalba Stasolla, dall’esperto di moda: Marzio Nocera (Fashion Channel), Elena Ronzi (Fashion Channel), Sergio Palomba Basilicatamedia, Anna Giammetta Giornalemio.it, Carmen Piccirillo ArtesTV.it, Felicia Curci curatrice d’Arte, Leo Montemurro (CNA) e l’Assessore alla Cultura, eventi e cinema del Comune di Matera Tiziana d’Oppido.

Un momento speciale della serata sarà la consegna del Premio Moda “Couturier” 2024 a stilisti italiani e internazionali. In tale occasione presenteranno le loro collezioni e saranno premiati gli stilisti: 1) Rosa Addabbo di Pezenas (Francia), il tema della collezione è Metamorphose utilizzare l’upcycling per trasformare l’abito di alta moda in un nuovo stile; 2) Annalisa Di Lazzaro di Rocca Imperiale (CS), l’ispirazione della collezione che ci presenta “The alchemist aura” parte dall’assimoro “la romanticità della freddezza”, presente nelle creazioni letterarie del poeta francese Baudelaire, nell’atmosfera cupa dell’universo, mostrando la parte bella della bruttezza, la visione della natura che ci circonda, con i suoi elementi a contrasto con l’aura che l’uomo sprigiona quando interagisce attraverso di essi, 3) Erasmo Fiorentino di Poggio Mirteto (RI), presenta una collezione opulenta e sfarzosa dove il concetto chiave diventa la femminilità che come non mai si rifugia in mise eleganti, sinuose, ricoperte da luccichii preziosi, curati nei dettagli fatti a mano, tutto prettamente Made in Italy, 4) Bianca Gadola – Atelier Bianca di Castasegna (Svizzera), la collezione trae ispirazione dalla comunità di Bregaglia, in particolare da Castelmur che è l’antico palazzo-castello di rappresentanza fatto erigere nei secoli scorsi dai suoi discendenti. La sua priorità è la sostenibilità nell’uso e riuso dei tessuti pregiati, la sobrietà nell’eleganza dei capi, la presenza di colori con richiami alla natura, il tutto arricchito da pazienti e certosine lavorazioni; 5) Eugenia e Cecilia Naty brand Le Naty di Lecce, la collezione è un ritratto multi sfaccettato della donna, ispirata alla complessità e alla bellezza del suo spirito, celebrando e rendendo materia i sentimenti profondi dell’universo femminile tramite preziosi creazioni; 6) Sally Salas di Baia California (Messico), il titolo della collezione “Le Sirene”: il mare, la natura, la fantasia. Abiti stile sirena con diverse tecniche di cucito. La moda traslucida è la sua distinzione con tessuti tulle, chiffon, organza. I suoi vestiti sono tutti sostenibili, con tagli zero spechi e disegno applicazioni fatti a mano.

A rappresentare l’Alta Moda Italiana sarà la presenza degli ospiti d’onore 1) Addy van den Krommenacker, stilista olandese di fama europea, la collezione vanta anche magnifici broccati e voluminosi modelli che ricordano la corte di Luigi XVI e gli opulenti abiti da ballo delle cene reali degli anni ‘50 e ‘60. E’ un omaggio alla sua carriera e ai sogni che aveva da bambino. Attraverso Royal Blue, ha intrecciato insieme ricordi e aspirazioni, celebrando la bellezza e l’eleganza della moda reale; 2) Giovanni Cannistrà, catanese. La collezione è ispirata all’eclettismo mediterraneo per tailleur in bouclé e abiti da sera in fluttuati e luminose organze, disegni floreali e motivi cachemire si intrecciano per creare quell’inaspettato sapore orientale; broccati goffrati e arricchiti da delicati ricami su linee anni ‘50.

Saranno, inoltre, assegnati i premi:

– Premio Moda 2024 “Fashion Designer”

– Premio Moda 2024 “Handmade”

– Premio Moda 2024 “Upcycling”

– Premio Moda 2024 “Couturier”

– Premio Moda 2024 “alla Carriera”

– Premio Speciale Regione Basilicata

In questo contesto straordinario, la sartorialità, l’arte e l’unicità si fondono con nuove espressioni di creatività. Matera, una città senza tempo, con il suo paesaggio incantato continua a catturare i cuori e ispirare emozioni profonde, diventa così il palcoscenico ideale per esplorare inediti orizzonti creativi, celebrando il talento e l’ingegno che rendono il Made in Italy un simbolo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo.