Ghiacciaio Fellaria: il terzo ghiacciaio lombardo per estensione ha perso il 46% della sua superficie dal 1850 ad oggi

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 31 agosto 2024 – “Si conclude oggi la tappa lombarda di Carovana dei Ghiacciai 2024, culminata con l’ascensione al Ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco,” commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Tre giorni di incontri e attività molto partecipati, che hanno lanciato importanti temi di discussione. Primo fra tutti, la consapevolezza che la crisi climatica sta influenzando le nostre montagne, spegnendo per sempre i nostri ghiacciai. Prova ne è il Fellaria con i suoi fronti, occidentale e orientale, ormai spezzati o ridotti ai minimi termini. Resistono solo i ghiacci e le nevi oltre i 3500 metri. Un ghiacciaio, questo della Valmalenco, spesso preso d’assalto da turisti italiani e stranieri per assistere al crollo degli ‘iceberg’ nel lago sottostante: formazioni di ghiaccio perse dalla fronte del ghiacciaio a causa delle temperature sempre più elevate. Serve una riflessione per mettere in atto una diversa consapevolezza nel vivere la montagna, in tutta la Valtellina.”

Redazione