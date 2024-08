Venezia. Presentata EDASC – Enciclopedia Digitale ASC dei Mestieri del Cinema

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 31 agosto 2024 – Si è tenuta ieri, 30 agosto, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, la presentazione ufficiale di EDASC – l’Enciclopedia Digitale ASC dei mestieri del cinema. L’evento, inserito nel contesto della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha visto la partecipazione di Carlo Poggioli, costumista e Presidente di ASC, Tiziana Amicuzi, scenografa, architetta e Direttrice Artistica di EDASC, e Francesca Romana Buffetti, Direttrice della rivista Scenografia&Costume.

EDASC, creata e promossa dall’ASC – Associazione Italiana Scenografi Costumisti Arredatori, rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e conservazione delle professioni del dietro le quinte del cinema. L’applicazione bilingue (italiano e inglese), sviluppata dalla start-up Onda Theta, è stata progettata come uno strumento versatile, estensibile, modulabile, destinato non solo ai professionisti del settore, ma anche agli studenti e agli appassionati.

Carlo Poggioli ha presentato l’enciclopedia mettendo in luce la sua importanza al fine di preservare il patrimonio artistico dei professionisti del cinema: «ASC è nata nel 1977 con lo scopo di difendere le professionalità del dietro le quinte e far conoscere il lavoro di scenografi, costumisti e arredatori del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo. Nel corso della carriera, scenografi, costumisti e arredatori producono una quantità enorme di bozzetti, figurini e modellini, spesso destinati a scomparire. Digitalizzare questa produzione è un modo per salvaguardarla e renderla accessibile alle nuove generazioni. EDASC è nata da questo bisogno, evolvendosi ben oltre una semplice raccolta di bozzetti».

Francesca Romana Buffetti, che nell’occasione ha anche presentato l’ultimo numero di Scenografia&Costume ha aggiunto: «Dopo il decennale della rivista Scenografia&Costume abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di più. Così è nata l’app per iOS e Android, che non è solo uno strumento di studio per le accademie, ma anche un supporto essenziale per i professionisti italiani, utile per conoscere e valorizzare i talenti del nostro artigianato».

Tiziana Amicuzi, ideatrice del progetto ha aggiunto: «È nel DNA del progetto la possibilità di generare nuove funzionalita in grado di costituirsi come costole autonome, sulla falsariga delle diverse rubriche della rivista che continua a essere la fonte primaria dell’enciclopedia. Una di queste è già stata messa in campo: A spasso con, una tappa/mappa ideale per il cineturismo».

L’Enciclopedia Digitale ASC non si limita a essere una raccolta di contenuti, ma rappresenta un vero e proprio “hub” in continuo aggiornamento, dove sono fruibili articoli, approfondimenti e materiali inediti legati alla lunga tradizione del cinema e del teatro italiani. Un progetto ambizioso che mira a conservare e diffondere la creatività e il talento dei maestri del settore, valorizzando al contempo l’inestimabile patrimonio dell’artigianato italiano.

Con la presentazione veneziana di EDASC si apre ufficialmente il tour promozionale dell’enciclopedia, che proseguirà nei prossimi mesi in varie città italiane, con l’obiettivo di far conoscere questo strumento innovativo a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

