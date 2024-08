Venezia81: Campari tinge di Rosso l’aeroporto Nicelli per l’esclusivo party “Destination Red”

Un evento senza precedenti all’insegna della Red Passion e per celebrare il Cinema e i suoi protagonisti

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 31 settembre 2024 – La scorsa notte, Campari – Main Sponsor di Biennale Cinema per il settimo anno consecutivo – ha animato il Lido di Venezia con un party esclusivo all’insegna del glamour e della Passione presso l’aeroporto Nicelli di Venezia-Lido, tinto di Rosso per l’occasione.

Intrigo, eleganza e Passione hanno accompagnato gli ospiti in un viaggio intriso di mistero per celebrare i protagonisti del mondo del cinema e non solo.

I terminal “Negroni” e “Americano” hanno condotto al volo “Destination Red” di Campari, mentre un vero e proprio check-in ha aperto le porte ad un percorso esperienziale, dove gli ospiti sono diventati i main character, vere star che non hanno paura di distinguersi all’interno del loro film personale.

“Quest’anno, in occasione di Biennale Cinema, abbiamo trasformato un aeroporto storico, il Nicelli di Venezia-Lido, in un vero set cinematografico”, ha spiegato Alberto Ponchio, Direttore Marketing Gruppo Campari. “Abbiamo voluto raccontare il Cinema attraverso un viaggio, Destination Red, che racchiude raffinatezza, intrigo e Passione, i valori chiave del DNA Campari, un brand che da sempre ha un forte legame con l’arte cinematografica”.

Durante la sera, gli ospiti hanno potuto vivere appieno l’atmosfera Campari, con performance incredibili di ballerini e artisti che interpretavano il ruolo di piloti, hostess e steward di bordo. Un jet Rosso Campari e l’hangar hanno completato la scena, insieme all’esclusiva Negroni Lounge, dove assaporare uno dei cocktail più iconici del brand.

Ancora una volta, Campari è riuscito a sorprendere tutti, con un viaggio suggestivo nella Passione e nella Creatività, confermando il suo impegno per il Cinema, attraverso la propria Red Passion, quell’elemento in grado di muovere l’istinto creativo nascosto in ognuno di noi.

Campari ha scelto FSB Group come partner per la creazione di questo momento unico. Per l’occasione, FSB Group ha attivato due delle sue unit: The Airline, dedicata all’ideazione e creazione di eventi, si è occupata del concept, della creatività, della gestione e della produzione a 360 gradi di questo momento esclusivo; Pilot Room, unit di Strategic PR, ha gestito la selezione e gestione degli ospiti coinvolgendo la socialité del Festival del Cinema di Venezia.

Tra gli invitati speciali all’evento: la madrina del Festival Sveva Alviti, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Massimiliano Caiazzo, Letizia Toni, Cristiano Caccamo, Gianluca Gazzoli, Mattia Stanga, Andrea Damante.

