DL Racing campione con Salvaggio nel SuperSport Series GT

A Vallelunga con la vittoria in gara 1 e il terzo posto in gara 2 il giovane portacolori siciliano della scuderia milanese conquista il titolo 2024 al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2

(mi-lorenteggio.com) Campagnano di Roma (RM), 1° settembre 2024. All’Autodromo di Vallelunga esce sulla ruota di DL Racing il campione 2024 del SuperSport Series GT. E’ il 19enne pilota ennese Alessio Salvaggio, che in un weekend in cui la scuderia milanese schierava ben quattro Lamborghini Huracan ST Evo2 in partnership con Krypton Motorsport trascina il team alla conquista del secondo titolo consecutivo dopo quello che la squadra diretta da Diego Locanto e al muretto box da Fabrizio Del Monte conquistò anche nel 2023. Salvaggio ha condotto un fine settimana ad alta tensione mantenendo il controllo delle operazioni fin dalla pole position ottenuta per gara 1. Poi l’emergente pilota siciliano ha concretizzato una fondamentale vittoria proprio nella gara disputata domenica mattina, per poi concludere terzo sul podio di gara 2 nel pomeriggio e chiudere i conti con il titolo di campione ormai in tasca.

Per DL Racing il weekend sul circuito romano ha visto protagonisti altri tre equipaggi, con in particolare la coppia formata dal solido driver toscano Niccolò Loia e da un’altra giovane scoperta come il 17enne casertano Alessio Scauzillo capace di conquistare il podio (Loia terzo) in gara 1 e il quarto posto in gara 2. “Double face”, invece, la domenica delle altre due formazioni. Nella prova di casa i due piloti romani e compagni di equipaggio Marco Santanocita e Matteo Marulla hanno concluso con un ritiro e un’ottima top-5 con quest’ultimo in gara 2 dopo l’autentico miracolo compiuto dal team nel rimetterli in pista dopo un problema tecnico occorso in precedenza, mentre il driver veneto Cristian Bortolato è uscito anche lui di scena in gara 1 per poi tagliare il traguardo in ottava posizione nella corsa che ha decretato Alessio Salvaggio campione 2024.

Il team principal Diego Locanto ha dichiarato: “Naturalmente siamo davvero felici per Salvaggio e per la stagione che ha completato e anche Loia-Scauzillo hanno sempre mostrato consistenza e ottenuto dei risultati importanti tra vittorie e podi. A Vallelunga abbiamo però assistito a un’ottima prova di tutti i componenti della squadra, che ha compiuto anche un grandissimo sforzo per riuscire a far competere anche Santanocita e Marulla. Poi Bortolato, partito molto indietro, ha recuperato molto bene nell’ultima gara grazie a diversi sorpassi. Per il secondo anno consecutivo chiudiamo con la vittoria nel campionato assoluto e ora il team resta concentrato per il prossimo appuntamento che ci vedrà impegnati nel Campionato Italiano GT a Imola in lotta per il titolo su due fronti”.