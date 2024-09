Milano, rubano all’interno di un’auto in sosta: due arresti

(mi-lorentegio.com) Milano, 1 settembre 2024 – La Polizia di Stato di Milano, venerdì sera, ha arrestato due cittadini italiani di 52 e 47 anni, con precedenti, per furto aggravato in concorso.

Gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di servizi intensificati per il contrasto dei reati predatori in via Statuto, via San Marco, via Solferino e vie limitrofe, intorno alle ore 20.30 di venerdì, hanno notato due uomini a bordo di un’auto in via Ancona che si guardavano attorno per accertarsi di non essere osservati da qualcuno. Una volta scesi dall’autovettura, hanno iniziato a guardare all’interno delle auto in sosta in cerca di qualcosa. Arrivati in via Solferino, i due si sono avvicinati vicino un veicolo e mentre il 47enne faceva da palo, il 52enne usando degli oggetti che aveva in mano è riuscito a forzare e aprire lo sportello lato guida. Ha poi aperto il bagagliaio dal quale ha asportato uno zaino. I due sono stati fermati dai poliziotti prima che raggiungessero la loro auto per poi allontanarsi. A seguito di perquisizione il 52enne è stato trovato in possesso di una chiave inglese in acciaio e di una chiave esagonale modificata artigianalmente. All’interno della loro auto, gli agenti hanno rinvenuto un astuccio di occhiali contenente un grimaldello in acciaio con un’estremità punta freccia e un’altra chiave esagonale in acciaio modificata per forzare le serrature.

Lo zaino è stato restituito alla proprietaria dell’autovettura che ha formalizzato la denuncia di furto in Questura.

Redazione