Nuova rivolta nel carcere minorile Beccaria nella notte

Milano, 1 settembre 2024 – Almeno otto feriti ): questo il bilancio della rivolta scoppiata nella tarda serata di ieri nel carcere minorile Beccaria di Milano.

I detenuti hanno appiccato fuoco in vari locali e avrebbero tentato un’evasione di massa.

Secondo quanto riferito dal segretario generale della Ulpa Polizia Penitenziaria Gennario De Fazio, “i detenuti hanno appiccato il fuoco in diversi locali e avrebbero tentato un’evasione di massa raggiungendo la portineria, ultimo varco del penitenziario verso l’esterno”. Nel corso dei disordini, “cui avrebbero preso parte tutti i 58 reclusi presenti, diversi hanno tentato di evadere e ben 4 sono riusciti a scavalcare il muro di cinta, ma dopo ore di ricerche – ha spiegato in una nota – sono stati tutti rintracciati all’interno del perimetro che delimita il carcere e altri uffici del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”.

