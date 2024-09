3 SETTEMBRE. DOMANI LE INIZIATIVE IN RICORDO GENERALE DALLA CHIESA, DELLA MOGLIE EMANUELA SETTI CARRARO E DELL’AGENTE DOMENICO RUSSO 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – Domani, martedì 3 settembre, alle ore 9.30 in piazza Diaz presso il Monumento al Carabiniere, si svolgerà la cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente della scorta Domenico Russo, uccisi 42 anni fa a Palermo dalla mafia.



Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, le autorità civili e militari cittadine.



Alle ore 18.30 sempre in piazza Diaz, avrà luogo l’iniziativa “La forza del sacrificio. Il dovere della memoria”, a cura di Libera Milano. Sarà presente l’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali, Gaia Romani.



Cittadini e cittadine, associazioni e istituzioni si ritroveranno per un momento di ricordo. Sono previsti gli interventi delle famiglie Dalla Chiesa e Setti Carraro.