Apple Music presenta “Una serata con le artiste di Up Next Italia”

(mi-lorenteggio.com) Giovedì 12 settembre dalle ore 21:00, Anna Castiglia, Assurditè, Lamante e Sarah, quattro tra le voci emergenti della scena musicale italiana selezionate nel programma Up Next Italia di Apple Music, animeranno l’anfiteatro di Apple Piazza Liberty con i loro live set.

A presentare la serata sarà la content creator e host Denise D’Angelilli – Dueditanelcuore, insieme a Silvia Danielli (Condirettrice di Billboard Italia). Ogni artista si esibirà dal vivo e racconterà la propria musica, condividendola nel contesto raccolto di Piazza Liberty, che ha già ospitato in passato i live di grandi star Italiane e internazionali.

Up Next Italia è il programma di Apple Music che promuove le personalità artistiche più interessanti e promettenti del nuovo panorama musicale italiano. Per ogni lancio, i tastemaker e la redazione di Apple Music Italia scelgono la voce che desiderano promuovere sfruttando la potenza della piattaforma per far conoscere la nuova musica a un pubblico sempre più ampio.

Inaugurato nel luglio 2021, Up Next Italia festeggia, con la serata del 12 settembre, tre anni di attività in cui ha rappresentato una rampa di lancio per talenti che ad oggi continuano a scalare le classifiche con i loro successi, come ANNA, Rose Villain, Ditonellapiaga, ALFA e Leon Faun.

Anna Castiglia: “Prendere parte a questo evento e all’iniziativa di Up Next Italia è un vero onore. Siamo quattro progetti femminili, una rappresentanza significativa che porta con sé un segnale e un messaggio potente.”

Assurditè: “Ultimamente sembriamo tutti costantemente distratti, quindi per me essere considerata e supportata assume un valore ancora più grande! Grazie Apple Music per avermi scelta come una delle vostre artiste Up Next Italia, sarà un piacere farvi sentire il mio progetto.”

Lamante: “Vorrei ringraziare Apple Music per avermi selezionata come talento Up Next Italia e per aver dato spazio ad un album così artigianale e ruvido come “In Memoria Di”. Penso sia importante che lavori di questo tipo vengano riconosciuti anche da realtà grandi e affermate come quella di Apple Music, perché dà speranza e uno sguardo laterale ad una nuova e crescente scena italiana avvicinando un pubblico che, altrimenti, non avrebbe possibilità di ascoltarli.”

Sarah: “Dopo un’estate piena di live, sono contenta di chiudere la stagione in Piazza Liberty a Milano. È un onore far parte di Up Next Italia, che da sempre mette in luce la creatività e la passione dei giovani artisti. Grazie a Apple Music per questa opportunità e per credere nel potere che ha la musica di unire le persone.”

Il live, gratuito, rientra nella programmazione di Today at Apple, in collaborazione con Apple Music e all’interno dell’iniziativa culturale Milano è Viva del Comune di Milano. Media partner della serata è Billboard Italia. I posti in anfiteatro saranno accessibili previa registrazione al sito apple.co/anfiteatro-del-liberty

La speciale playlist Up Next di Apple Music è in costante aggiornamento, sempre alla ricerca di nuovi talenti a cui offrire una platform per amplificare la propria musica.

