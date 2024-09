Chiusura positiva per l’attesa edizione ventennale di Bergamo Sex: migliaia di visitatori e selfie coi fan

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 2 settembre 2024 – Si è conclusa ieri la ventesima edizione di Bergamo Sex, la manifestazione erotica nazionale che ha animato la provincia lombarda durante l’ultimo weekend di agosto 2024. Un grande e colorato numero di italiane e italiani, appassionati di eros e di intrattenimento per adulti, ha risposto con grande entusiasmo all’inedita edizione che ha festeggiato il ventennale della manifestazione erotica.

Diverse migliaia di visitatori, nonché centinaia di fan delle più grandi Star Italiane dell’intrattenimento internazionale per adulti, si sono recati a Bergamo Sex, a partire dal pomeriggio e fino a notte inoltrata, durante il weekend di svolgimento della kermesse dedicata all’inclusivo mondo del sesso.

Ospite d’onore dell’edizione 2024 è stato l’ex regista, attore e produttore di cinematografia internazionale a luci rosse, Rocco Siffredi, che ha premiato sul palco alcune personalità del settore. Il noto divo originario di Ortona (ch), insieme alla moglie Rozsa e ai figli Leonardo e Lorenzo Tano con propria fidanzata Lucrezia Lando, ha animato lo stand “Siffredi Academy” tra: adesivi, magliette e molte centinaia di selfie per la gioria dei visitatori.

Tra le 50 artiste e artisti che hanno partecipato all’edizione 2024 di Bergamo Sex, erano presenti anche le più acclamate Stelle italiane dei film internazionali per adulti: Valentina Nappi, Martina Smeraldi, Priscilla Salerno, Michelle Ferrari, Vittoria Risi e molte altre. Erano inoltre presenti personaggi noti sui social network e tante “content creator” di pornografia amatoriale sulla famosa piattaforma di vendita digitale Onlyfans.

La manifestazione Bergamo Sex è stata creata ad inizio millennio dell’imprenditore Corrado Fumagalli e viene organizzata in partnership con la discoteca Bolgia di Osio Sopra (bg) e tramite il supporto di alcuni sponsor, come il sito europeo per esplorare la sessualità e gli incontri, Wyylde.

L’edizione 2024 di Bergamo Sex si è svolta da venerdì 30 agosto, fino a domenica 1 settembre, dalle 15,30 alle 03, presso la discoteca Bolgia di Osio Sopra (bg): www.bergamosex.com

(foto di Francesca Ricciardi)