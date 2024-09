Como, sfonda la porta di ingresso di un ristorante del centro per rubare il registratore di cassa: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 2 settembre 2024 – La Polizia di Stato, nelle prime ore di questa mattina, ha arrestato in flagranza di reato per tentato furto, porto di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un 19enne marocchino, irregolare e con precedenti di polizia.

Verso le 6 di questa mattina, le volanti sono state indirizzate dal 112 NUE in via Muralto, in pieno centro città, in quanto era segnalato un individuo che aveva infranto il vetro della porta di ingresso di un ristorante ed era entrato, probabilmente per commettere un furto.

Immediatamente le due volanti giunte sul posto, grazie alla capillare presenza sul territorio, hanno notato il danneggiamento alla porta ed hanno fatto ingresso nei locali del ristorante, sorprendendo il 19enne marocchino con in mano il registratore di cassa. Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha guadagnato i piani superiori dello stabile uscendo da una porticina laterale del ristorante, tentando la fuga. Raggiunto dagli agenti, il ladro dopo abbandonato il cassetto con il fondo cassa, ha tentato di fuggire nuovamente da una finestra ma è stato prontamente bloccato.

Gli agenti hanno faticato non poco per contenere la sua violenta reazione, assicurandolo nell’auto di servizio e trasferendolo in Questura.

Una volta in ufficio è stato identificato con precisione e sulla base dei reati commessi, dei suoi precedenti e della sua condizione illegale sul territorio, dopo aver assunto la denuncia del titolare del ristorante, è stato arrestato. Il P.M. di turno, avvisato di quanto era accaduto, ha disposto il suo processo per direttissima che verrà celebrato domani mattina alle 11.00.

Procede serrato il controllo del territorio della Polizia di Stato in tutte quelle zone della città e della periferia già oggetto di ciclici controlli preventivi.

Redazione