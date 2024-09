CONCERTO DEL CORO CANTIERE DI LEGNANO A CESANO BOSCONE

Nel mistero raccolto della chiesa di Sant’Ireneo a Cesano Boscone

Domenica 8 settembre 2024 alle ore 16,30 arte e musica nell’ambito della 42° Festa patronale della Madonna del Rosario

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 settembre 2024. Il nuovo appuntamento dell’Itinerario delle Chiese contemporanee nella Diocesi di Milano, previsto per domenica 8 settembre 2024 alle 16,30, consentirà di esplorare la misteriosa bellezza della chiesa di Sant’Ireneo nel quartiere Tessera di Cesano Boscone (MI), in via Turati 8.

L’edificio sacro è stato progettato nel 1989 dall’architetto Mauro Galantino risultanto vincitore del concorso “Tre chiese per il 2000” indetto dalla Diocesi di Milano.

Il sagrato rialzato è circondato dalla cappella feriale e dal campanile, mentre la parete sospesa in cemento e bucata da fori quadrati identifica l’ingresso e illumina lo spazio interno. Questo è circondato da cortili aperti che chiudono senza separare l’aula assembleare. Gli arredi sono disegnati da Penone e dallo stesso Galantino.

Le caratteristiche architettoniche e liturgico-pastorali della chiesa e del complesso parrocchiale in cui è inserita verranno illustrate da Carla Longo, referente laica dell’Itinerario delle Chiese contemporanee per Sant’Ireneo.

L’evento, come nella tradizione dell’Itinerario, verrà arricchito da un concerto di musica sacra contemporanea eseguito dal Coro Cantiere di Legnano diretto da Roberta Mangiacavalli. La formazione, che canta a cappella, proporrà brani di Duruflé, Ticheli, Grassi, Molfino, Smith, Bettinelli, Hagenberg, Gjeilo, Miškinis facendo immergere gli ascoltatori in un rimando di suoni armonici tra le voci dei coristi e e l’ambiente unico degli spazi interni che si definiscono nell’equilibrio ben riuscito tra pareti piene e vetrate, tra mattoni e cemento armato.

