È tempo di Feste nei Comuni del Sud Ovest Milanese

Dal Settore Turismo del Consorzio una selezione di appuntamenti

(mi-lorenteggio.co) Albairate, 2 settembre 2024. Nei Comuni del Sud Ovest Milanese al via gli eventi di settembre aspettando l’arrivo dell’autunno. In programma feste patronali, concerti, mostre e manifestazioni sportive.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei

principali appuntamenti che si terranno nel mese di agosto nei Comuni di

Bernate Ticino, Besate, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono,

Cusago, Morimondo, Ozzero e Robecco sul Naviglio.

A Bernate Ticino, nell’ambito del “Settembre Bernatese”, la sera di sabato 07

settembre 2024 la processione Mariana e il pomeriggio di domenica 08

settembre la XXXIX Regata storica sul Naviglio grande.

A Besate, in occasione del “Festòn da Besàa”, lunedì 02 settembre 2024 alle

ore 19.30, in piazza Aldo Moro, cena a cura della Pro Loco e musica dal vivo con

l’Orchestra “Paolo Bagnasco” e mercoledì 04 settembre alle ore 19.00,

presso il Centro Civico di via dei Mulini, l’evento “Audiovisivi di fine estate”,

apericena con a seguire la proiezione di audiovisivi a cura di Marco Lessio e del

“Gruppo fotoamatori Cassolese” e dell’Associazione “AltroveQui”.

A Boffalora sopra Ticino, da venerdì 06 a domenica 15 settembre 2024, si

svolgerà la 47ª edizione della “Festa da la Sücia”, che prevede per tutta la

durata della manifestazione: illuminazione scenografica con effetti di colore sul

Naviglio; eventi culturali, sport, attività per bambini e spettacoli (per saperne di

più www.baffoloraticino.it). Tra gli appuntamenti si segnalano: (venerdì 13)

musica dal vivo con “American College”; (sabato 14) la “Notte Bianca”, con

street food sotto le stelle e concerto “The Mcchicken Show”; (domenica 15) il

“Mercatino della Sücia”, esposizione mostra fotografica “Boffalora e i Suoi Amici

Animali”, “I fuochi della Sücia” e musica dal vivo con “Gamba De Legn”.

A Corbetta, sabato 14 settembre 2024 dalle ore 14.30, nel Parco di Villa

Pagani, in piazza XXV Aprile, si terrà l’edizione 2024 de “Il baratto del Libro”,

manifestazione organizzata dalla Pro Loco con la partecipazione di più autori e a

seguire laboratorio per bambini.

A Cuggiono, sabato 07 e domenica 08 settembre 2024, in programma presso

Villa Annoni (piazza XXV Aprile) la “Sagra del Baragioeu” e “Mostra personale

di Elio Robba”, in occasione del 50° anniversario del Parco del Ticino. Sabato 14

settembre si terrà il concerto “Chitarre in Villa” e domenica 15 settembre a

Castelletto, lungo le vie del Naviglio Grande, la manifestazione “Arte sul

Naviglio”. Domenica 22 settembre, presso Villa Annoni, torneranno le

manifestazioni “Essere terra” e “Libraria”. Invece, sabato 28 e domenica 29

settembre, sempre in Villa Annoni, si potrà seguire e “gustare” l’evento

“Cuggiono Chocolate Festival”.

A Cusago, da giovedì 05 a lunedì 09 settembre 2024, in programma la “Festa

patronale di Monzoro”, in onore di Santa Maria nascente, con tanti

appuntamenti, tra questi: (sabato 7) dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il

parchetto via Gerli, il mercatino dei bambini “Swap Party” e alle ore 19.00

“Cena & Musica” nel piazzale del “Circolo Cesare Battisti”; (domenica 8) alle ore

10.30 camminata campestre a Monzoro, alle ore 12.00 pranzo tradizionale a base

di trippa, alle ore 14.30 nel parchetto di via Gerli, “Giochi senza frontiere” per

bambini e ragazzi e, infine, alle ore 21.00 processione con la Banda di Cisliano con

partenza dalla chiesa. Sabato 14 e domenica 15 settembre, presso il Castello

di Cusago, appuntamento con il “Festival del Benessere”, cui parteciperanno

oltre 80 espositori e che prevede dimostrazioni, spettacoli, attività per bambini e

area ristoro.

A Morimondo, sabato 14 settembre 2024, presso il Museo dell’Abbazia, in

programma “una giornata da erborista” con distillazione, oleoliti e unguenti. In

programma: dalle ore 10.30 alle 13.00 visita guidata e distillazione; dalle 13.00

alle 14.00 pranzo a buffet; dalle 14.00 alle 16.30 laboratorio. La prenotazione è

obbligatoria. Per costi di partecipazione e informazioni: www.abbaziamorimondo.it

A Ozzero, lunedì 02 settembre 2024, in occasione della Festa Patronale, in

programma dalle ore 19.30 risottata per le strade del paese (via Pavese), con il

concerto di “Davide Mugo e Gabriele Gabry Quaggia” e pesca di beneficenza in

Oratorio. Nell’ambito dell’iniziativa “Assaggi di Cinema in cascina”, con

aperitivo e cinema a seguire, domenica 08 settembre alle ore 19.30

appuntamento alla Cascina Selva e sabato 21 settembre presso Terra di Ilizia.

A Robecco sul Naviglio, lunedì 02 settembre 2024, con ritrovo alle ore 18.00

in Villa Terzaghi (via San Giovanni, 41), gli amanti dello sport potranno

partecipare alla 11ª edizione della “Strapasciata del Naviglio”, manifestazione

podistica a passo libero di 6,7 km, con After party Dj Max. Sabato 07 settembre

alle ore 16.00, presso il Parco dell’Oratorio di Casterno in via Monastero, in

programma la “Caccia al Tesoro nel Parco con la Pro Loco”. Occorre

prenotare: info@prolocorobecco.org