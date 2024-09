FORUM CULTURA 2024. PARTE MERCOLEDÌ 4 AL MUDEC LA TRE GIORNI DI LAVORI E INCONTRI SUL FUTURO DELLA CULTURA A MILANO 

Programma completo e live streaming dei lavori sul sito

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – Prende il via mercoledì 4 settembre al MUDEC – Museo delle Culture, in via Tortina 56, il Forum Cultura 2024, una tre giorni di incontri, dibattiti e tavoli di lavoro su un ampio ventaglio di temi, sia tecnici che strategici.



“L’idea alla base del Forum 2024 è quella di stimolare la collaborazione tra cittadini, cittadine, esperti del settore e operatori su temi attuali e cruciali rispetto alla vita culturale della città. Insomma, un dibattito su tutti i temi e con tutte le voci possibili di una città come Milano, che è la indubbia protagonista della produzione culturale in ambito nazionale – ha affermato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che aprirà i lavori mercoledì 4 settembre alle ore 14, portando i saluti istituzionali, e interverrà al panel conclusivo “La cultura come leva per lo sviluppo di Milano alla presenza della Giunta comunale”, in programma venerdì 6 dalle ore 17.45 alle 19.



Il programma completo, consultabile alla pagina, prevede durante le mattinate tavoli di lavoro a porte chiuse, che permetteranno un confronto diretto e approfondito sui diversi temi; i pomeriggi, invece, saranno aperti al pubblico e trasmessi in diretta streaming, per consentire una più ampia partecipazione e condivisione delle idee discusse.



Il pubblico può ancora prenotarsi per assistere ai talk pomeridiani – sempre sul sito – e condividere le riflessioni e i contenuti che emergeranno dai diversi incontri rivolti ad esplorare le molteplici dimensioni del panorama culturale contemporaneo: dalle arti visive alle performing arts, passando per biblioteche e musei.