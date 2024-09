I lombardi Garghentini e Torlaschi si aggiudicano la Pepper Bowl 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2024 – Al termine di una combattuta fase a gironi, nella finale di ieri, sul campo delle Corti della Gualdana, Pietro Garghentini, 4.1 di Villansanta e Ascanio Torlaschi 4.3 della Canottieri Ticino Pavia, hanno avuto la meglio di misura su Gregorio Crespi e Adam Cabibel.

Si è conclusa così la prima edizione della Pepper Bowl, torneo di doppio maschile under 11 ad inviti che ha visto partecipare alcuni dei migliori giocatori del Nord Ovest Italiano ed ha rappresentato una valida occasione di prova di gioco e sintonia in vista dell’inizio dei campionati italiani previsti da oggi a Piacenza.

Alla riuscita dell’evento hanno contributo i premi ai partecipanti e le palline di gioco offerte da Doctor Tennis, il negozio per il tennis punto di riferimento per gli sportivi lombardi, il pranzo e gli aperitivi resi disponibili dall’Agriturismo Duronetta e gli spumanti e i vini della Tenuta del Pizzolo.

“E’ stata una bellissima giornata di sport ed amicizia e una piacevole occasione di incontro e scontro, sempre divertendosi e con allegria – hanno dichiarato gli organizzatori della manifestazione, Gilberto e Paola Cavagna – I ragazzi hanno giocato in doppio, una specialità molto divertente e di cui non ci sono molte occasioni di gioco a questa età ”.

Alla prossima Pepper Bowl quindi, con l’auspicio che i peperoni di Voghera acquisiscano, nel tennis, la stessa fortuna del lemon bowl.

Redazione