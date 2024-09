(mi-lorenteggio.com) Tirano, 2 settembre 2024 – Oggi, intorno alle ore 12.00, in via Argine Poschiavino, una 14enne è caduta dal suo scooter, riportando un trauma cranico, uno al volto e agli arti. Soccorso dall’elisoccorso, la ferita è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Brescia in codice rosso.

V. A.