Incidente auto moto a Porlezza, motociclista trasportato in codice rosso al Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Porlezza, 2 settembre 2024 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, in via Ceresio, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Il motociclista, un uomo di 62 anniè stato sbalzato di circa 2 metri con successivo impatto contro muretto, riportando gravi ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono intervenute una auto infermieristica, un’ambulanza e i Carabinieri. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano

Redazione