(mi-lorenteggio.com) Cesano Maderno, 2 settembre 2024 – Stamane, intorno alle ore 9.30, in un cantiere edile, sito in via Geremia Bonomelli 8, un operaio di 75 anni è caduto da una scala, da un’altezza di 2,5 metri, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi.

Redazione