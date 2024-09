(mi-lorenteggio.com) Guanzate, 2 settembre 2024 – Stamane, intorno alle ore 9.00, in un’azienda tessile di via 24 maggio 12/a, un uomo di 48 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, dopo esser stato schiacciato da una fustellatrice, riportando un grave trauma al torace e all’addome.

Redaszione