LAKE SOUND PARK. Dal 12 al 15 settembre a Le Serre di Villa Erba a Cernobbio

(mi-lorenteggio.com) Milano, lunedì 2 settembre 2024 – Dopo l’eccezionale successo delle prime due edizioni, che hanno registrato il sold out di tutte le serate con migliaia di spettatori di ogni età, il LAKE SOUND PARK, che torna a Le Serre di Villa Erba di Cernobbio (area Galoppatoio) dal 12 al 15 settembre, ha ufficialmente consolidato la sua identità a livello nazionale inserendosi tra i principali festival estivi italiani.

Un festival che sta facendo degli eventi open air dalla ricca, variegata e importante offerta musicale e culturale il suo fiore all’occhiello, in uno spazio che è unico sul territorio ed è diventato a tutti gli effetti un polo eventistico-culturale per gli appuntamenti dell’estate.

Si chiude con TEENAGE DREAM, il party che ha ormai catturato l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia dedicato a musica, film e serie tv degli anni 2000, la line-up di LAKE SOUND PARK.

Qui il programma completo di LAKE SOUND PARK:

12 SETTEMBRE

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90

13 SETTEMBRE

PIERO PELÙ

14 SETTEMBRE

DARGEN D’AMICO

Crookers

TommiBoy

curata da wow music festival

15 SETTEMBRE

TEENAGE DREAM

Si parte il 12 settembre con VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90, un format musicale nazionale a tema anni Novanta che, in questi primi anni, ha visto migliaia di partecipazioni su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani e ha collezionato decine di sold out in tutto il Paese.

Un party ricco di sorprese ed effetti speciali, con ballerine, dj, frontman, mascotte che approda al LAKE SOUND PARK per far ballare, cantare e divertire, sotto al cielo di Cernobbio al ritmo della musica dance di un decennio che ha fatto storia.

Il 13 settembre arriva l’attesissimo live di PIERO PELÙ che, insieme ai suoi Bandidos (super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso), salirà sul palco di LAKE SOUND PARK per una data del suo tour “DESERTI TOUR 2024”.

PIERO PELÙ è finalmente tornato alla musica e lo ha fatto con l’uscita del suo nuovo album “DESERTI” (Epic Records/Sony Music Italy), il secondo capitolo della TRILOGIA DEL DISAGIO, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.

Il 14 settembre wow music festival calerà un tris d’assi di grandi nomi che accenderanno il palco del festival: DARGEN D’AMICO, headliner della serata che offrirà al suo pubblico un assaggio del suo ultimo progetto discografico “CIAO AMERICA” con opening di Crookers – produttore del migliore rap nostrano (Marracash, Guè e Massimo Pericolo, tra gli altri), dj tra i più internazionali del made in Italy e celebre per il remix club che fece con Bot di Day’n’Nite di Kid Kudi – e TommiBoy- resident di Disco Stupenda che da anni lavora al fianco di Pino D’Angió e i cui set sono un cocktail energetico di sonorità provenienti da tutto il pianeta, collegate da una matrice disco-funk.

wow music festival nasce nel 2015 da un’idea di MARKER e Como Concerti, realtà punto di riferimento per gli appassionati comaschi di musica e arti performative. Il progetto nasce con l’intenzione di sviluppare iniziative di rigenerazione culturale sul territorio, basate sul lavoro di rete e sulla valorizzazione delle potenzialità di intrattenimento culturale della città di Como e delle sue location dal grande impatto architettonico e paesaggistico. wow music festival è stato promotore di importanti esibizioni e concerti di alcuni degli artisti più influenti e importanti della scena indipendente nazionale. Gli artisti ospitati, negli anni, hanno contribuito a plasmare il suono del nuovo pop italiano fino a calcare i palchi più importanti d’Italia, come il Festival di Sanremo, e a dominare le classifiche radiofoniche e dei servizi di streaming digitali. Tra questi: Calcutta, Frah Quintale, Margherita Vicario, Francesca Michelin, Salmo, Cosmo, Motta, Coma Cose, Ex—Otago, Ghemon, Canova, Giorgio Poi, Galeffi, Generic Animal, Pop X, Selton, Gazebo Penguins, Viito, Aucan, Clap! Clap!, Godblesscomputers, Go Dugong, Iosonouncane, L I M, Niagara, Ninos Du Brasil, Populous, Soviet Soviet, Yakamoto Kotzuga, Wrongonyou, Anthony Laszlo, Cimini, Elisa Bee, Giungla, Waxlife, Elasi, Fuera e molti altri.

Si chiude, infine, il 15 settembre con TEENAGE DREAM, per un finale di festival esplosivo all’insegna del divertimento e della condivisione con un magico tuffo negli anni 2000.

Arriverà a Cernobbio, dopo il successo della data nell’edizione del 2023 che registrò in poco tempo il tutto esaurito, la festa anni 2000 per eccellenza, una “festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata.

Teenage Dream è una festa anni 2000, si, ma che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri, che ad oggi ha ospitato cantanti e attori del calibro di Laura Esquivel, Brenda Asnicar, Bart Johnson e le più famose band italiane del tempo come i Sonohra e gli Zero Assoluto!

Il format nasce a gennaio 2023 e registra circa 150 date (per un totale di più di 400000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. È virale sui social con oltre 350 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 180mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi.

È possibile acquistare i biglietti del Lake Sound Park su TicketOne e Ticketmaster.

I biglietti per le la serata del 15 settembre sono disponibili su TicketOne, Ticketmaster e Ticketsms.

LAKE SOUND PARK è organizzato e prodotto da MyNina, in partnership con Villa Erba, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production.

PARCHEGGI

In occasione del LAKE SOUND PARK sarà possibile prenotare online il parcheggio di fronte alla venue, all’autosilo Villa Erba di Via Regina, https://www.parkforfun.com/it/events/place/ex-galoppatoio-di-villa-erba (si può prenotare il proprio posto per la serata interessata).

In questo modo ci si potrà assicurare in anticipo il proprio posto auto senza avere il pensiero di dover fare code o lunghe attese il giorno del concerto scelto; un modo comodo e veloce per assistere ai live dei propri idoli con la massima tranquillità.

Altri parcheggi disponibili saranno quello delle Gallerie Bennet Lario in Via Asiago, 2 e quello di Akzo Nobel, partner del Festival, che metterà a disposizione i suoi 2 parcheggi in Via Silvio Pellico per tutti i concerti a partire dalle 17.30.